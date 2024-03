Mourinho revela que Florentino le cerró la puerta

José Mourinho está listo para volver a los banquillos. "Estoy dispuesto a entrenar al equipo que sea donde sea", afirmó en una entrevista con SPORT recientemente. Tras ser despedido de la Roma, el técnico sigue afirmando siempre que puede que está listo para volver a ser protagonista desde la banda.

El último lugar en el que lo ha confirmado ha sido en una entrevista con Fabrizio Romano, donde también ha confesado varios capítulos de su pasado, incluyendo uno que ocurrió durante su estancia en el Real Madrid y que tiene a Florentino Pérez como protagonista.

La oportunidad de entrenar a Portugal

"Tuve la puerta abierta para entrenar a Portugal en dos ocasiones", empieza contando Mourinho. "La primera vez fue cuando estaba en el Real Madrid, pero Florentino me dijo que no había ninguna opción", confiesa el portugués, que tuvo que renunciar a la posibilidad de entrenar a su selección para seguir en el Real Madrid.

"La segunda ocasión fue en la Roma. Fui despedido unos meses más tarde, pero no me arrepiento de ello porque estoy feliz por los motivos", explica Mou. El entrenador también habló de una posible llegada a Arabia Saudí. "Cristiano Ronaldo abrió la puerta. ¿Entrenar allí? Si me preguntas en un futuro, nunca digas nunca. Tuve una propuesta importante, pero dije que no porque estaba comprometido con la Roma".