Modric fuerza para apurar sus opciones de jugar la final de la Copa

El tratamiento al que se ha sometido en Belgrado para acelerar la recuperación no ha funcionado, y se arriesgaría a una recaída si juega ante Osasuna El croata se centraría en jugar al encuentro del martes de la Champions League ante el City, aunque no va a dejar de intentarlo

Malas noticias para el Real Madrid. Luca Modric tiene muy difícil jugar la final de la Copa del Rey del sábado ante Osasuna en La Cartuja de Sevilla. El centrocampista croata se desplazó a Belgrado para seguir un tratamiento de la doctora Marijana Kovačević, que había ayudado con éxito a deportistas de elite con su terapia en un tiempo expreso, como Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo, Ivica Olić y Dario Srna, pero no ha funcionado según el medio ‘Devni Avaz’ bosnio, por lo que los tiempos de recuperación siguen siendo los mismos que antes de viajar.

Modric sufre una microrrotura muscular en los isquios “en la cara posterior del muslo de la pierna izquierda”, según el parte médicos que ofreció el club, una lesión no demasiado grave, pero con serios riesgos de recaída. Se lesionó en el encuentro Liga ante el Girona en Montilivi el pasado 29 de abril y el tiempo estimado de baja era de dos semanas, por lo que estaría listo para volver el 13 de mayo. El objetivo era adelantar cuatro días su reaparición o uno si no estuviese al cien por cien y jugar ante el equipo de Guardiola, pero parece difícil que lo consiga como adelanta 'Marca'.

SIGUE TRABAJANDO

El croata no va a tirar la toalla, y sigue su plan de recuperación, pese a que el club solo reseña que Mendy “sigue con su trabajo de recuperación” en el entrenamiento efectuado por el equipo esta mañana, dando por hecho que el croata se entrenó con normalidad. Ancelotti no arriesgará si no está completamente recuperado y los plazos se agotan. Quedan dos días para la final de Copa, y el centrocampista croata evoluciona bien pero se arriesgaría a una recaída. El planteamiento cambia y el objetivo es que esté recuperado para el encuentro contra el City, al que llegaría muy justo de plazos.

Los que sí recupera Ancelotti para el encuentro del sábado es a Benzema y Alaba. El francés se ha entrenado estos días con normalidad después de quedarse en Madrid y perderse el encuentro contra la Real Sociedad al arrastras molestias musculares. Karim se encuentra en condiciones de jugar ante Osasuna. Alaba, por su parte, está recuperado de la lesión muscular que se produjo ante el Chelsea el 18 de abril y se entrena con el grupo desde la semana pasada, por lo que está en condiciones de volver, aunque le puede faltar ritmo de competición tras 15 días en el dique seco.