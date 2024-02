Ancelotti intenta convencer a Tchouameni para ser central

El Real Madrid no ha tenido suerte esta temporada con los cuatro centrales que tiene en la plantilla. Los dos titulares han sufrido lesiones graves de rodilla, Militao y Alaba, y los suplentes asumieron el relevo con un excelente rendimiento de Rüdiger y no tanto del capitán Nacho que, precisamente, está siendo el menos castigado por las lesiones. Eso ha obligado a Ancelotti a poner a Tchouameni de central como “recurso de urgencia” que ha sorprendido por su buena respuesta.

INTELIGENTE Y FUERTE

“Tchouameni ha entendido muy bien lo que necesita el equipo en este momento. Está ocupando la posición de manera espectacular y parece que siempre ha jugado ahí. Es inteligente en la posición y fuerte en los duelos y en los balones aéreos”, resume Ancelotti, consciente de que, si el francés está dando un gran nivel, Nacho está por debajo de lo que se esperaba de él. Por eso, cuando Rüdiger se recupere, se espera que en 10 días vuelva al equipo, aparezca el debate de mantener a Tchouameni como central para formar pareja con el alemán.

“A Tchouameni le conté que tenía que jugar de central al ser una emergencia y por emergencia lo hace con gusto. A ver qué me dice cuando no lo sea...”, subrayaba Ancelotti adelantándose a los acontecimientos que se avecinan. El jugador, por su parte, es escéptico sobre el que puede ser su nuevo rol: “Intento darlo todo, sin importar la posición. En el Madrid lo más importante es ganar títulos”, dice el francés, que bromea entre dientes: “¿Jugar de central con Francia? No, cuidado por favor. Creo que el entrenador está mirando. No deberías decir eso”.

SIN CENTRALES ANTE EL GIRONA

El club se negó a reforzarse en el mercado de invierno pese a las bajas de larga duración de Militao y de Alaba. Era consciente de que los dos que quedaban podrían caer también lesionados, como ocurrió con Rüdiger a principios de mes, que obligó a Ancelotti a poner a Carvajal como pareja de Nacho en el derbi con Tchouameni sancionado por tarjetas. Ante el Girona Nacho fue baja por unas pequeñas molestias musculares y el italiano tuvo que improvisar con Carvajal y Tchouameni como centrales.

En Leipzig volvió el francés, que formó pareja con Nacho, pero el capitán está por debajo de su rendimiento habitual. No se sabe muy bien a qué se debe, pero no es ese suplente sobrio, seguro y cumplidor con sus funciones. Comete errores de bulto que transmite inseguridad a sus compañeros con y sin balón. En Leipzig fue el jugador más flojo de los blancos y su pasillo fue un coladero por donde los alemanes entraron con facilidad para poner a prueba a Lunin. Ahora, Ancelotti intenta convencer a Tchouameni para que sea central, por lo menos hasta que vuelva Militao para formar pareja con Rüdiger ante las bajas prestaciones de Nacho.