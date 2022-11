El mensaje de Hazard al madridismo: "Lo siento, amigos. No es fácil..."

El atacante belga, que no está triunfando en el Madrid, repasó en 'MARCA' sus últimas temporadas En su etapa en el Chelsea, fue uno de los mejores jugadores de la Premier League

Ya concentrado con Bélgica para disputar el Mundial de Qatar, Eden Hazard habló en 'MARCA' de sus últimas temporadas en el Real Madrid. El ex del Chelsea nunca ha mostrado el nivel que exhibió en la Premier League y ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones por algunos hábitos poco profesionales.

"Si puedo ayudar, mejor. Pero de momento no puedo"

Su rol ha cambiado mucho desde que llegó a Madrid. De ser una estrella en el Chelsa y uno de los mejores de toda la Premier League a solo pisar el césped en las sesiones de entrenamiento en Valdebebas. "Es duro porque no juego mucho, pero hay buenas personas y eso es lo que quiero, entrenar y jugar con ellos. Si puedo ayudar, mejor, pero de momento no puedo. Intentaré darlo todo", confiesa sobre su situación.

"La gente tiene dudas de lo que puedo hacer"

Hazard reconoce que el Real Madrid es su última oportunidad para demostrar que es un futbolista de élite. "Sí, claro. Tengo que demostrar que puedo jugar al fútbol. La gente tiene dudas de lo que puedo hacer, pero yo no. Soy un jugador que no ha jugado muchos partidos en tres años y lo puedo entender", confiesa.

"Vinicius tiene que poner el foco en el balón"

En su etapa en el Chelsea, Hazard era uno de los futbolistas que más patadas recibía en la Premier League, como ahora el brasileño en LaLiga. El belga considera que "es el mejor jugador del equipo" y el aconseja que "ponga el foco en el balón y en el gol. Tiene que pensar sólo en jugar y no hablar con la gente".

"Me pongo un cero porque no juego"

Hazard valoró su fichaje con un "0, por que no juego" pero también con un "10, por cómo vivo este momento con el equipo". Asegura que, pese a no jugar, su sueño desde pequeño era "jugar en el Real Madrid, y aún me queda un año más de contrato".

"Si el club me dice que me tengo que ir, lo aceptaré"

El delantero del Real Madrid fue claro y conciso sobre su futuro a corto plazo. "Tengo a mi familia y me gusta la ciudad, es imposible que me vaya en enero". Sin embargo, abre la puerta en verano: "En verano es posible que me vaya. Si el club me dice que me tengo que ir, lo aceptaré, porque es normal".

"Cuando tengo semanas de descanso, yo descanso, y no lo voy a cambiar"

Hazard reconoce que en algunas ocasiones se ha equivocado, pero asegura que "todas las temporadas son iguales conmigo: durante la temporada tengo que trabajar y jugar al fútbol, pero, cuando tengo tres semanas para descansar, yo descanso, y no voy a cambiar".

Para él, el factor "suerte" no ha estado de su lado. "No he tenido suerte por el confinamiento y por muchas cosas, como muchas lesiones en el segundo año... Pero durante diez años en el Chelsea jugué 500 partidos sin lesiones ni nada, y luego en dos años todas estas lesiones... Es algo que no puedo explicar. ¿Por qué?"

"Lo siento, amigo... Pero no es fácil"

Para cerrar, el ex delantero del Chelsea lanzó un mensaje al madridismo: "Lo siento, amigo. Lo intento, pero... Lo siento. Tengo un año más y tengo que demostrar, pero no es fácil: no juego, quiero jugar más... Realmente lo siento, siento lo que ha pasado".