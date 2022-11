Hazard: "Es posible que en verano me vaya"

El belga reconoció que si el club blanco no confía en él para la próxima temporada, aceptará su salida El extremo, pese a todo, se considera un privilegiado por jugar en la capital y es feliz

El delantero del Real Madrid, Eden Hazard, reconoció que aceptará la salida del club si así lo desea la secretaría técnica en una entrevista en exclusiva para MARCA: "En verano es posible que me vaya. Tengo un año más de contrato y es decisión del club. Si el club me dice "te tienes que ir", lo tengo que aceptar porque es normal".

El belga, que defenderá al combinado dirigido por Roberto Martínez en el próximo Mundial de Qatar 2022, insistió en que él está preparado para demostrar su valía: "A mí me gustaría jugar más, demostrar más que puedo jugar, que soy un buen jugador".

Sobre la valoración de su etapa como futbolista, el extremo apuntó que él no cambiaría nada de lo vivido hasta el momento: "No creo que haya fallado. He jugado muchos partidos en diez años, siete en la Premier. Hay momentos en la vida en los que tienes un poco menos de suerte con algún partido, una lesión... y tienes que entender tu manera de vivir". "Puedes cambiar cosas en la vida, pero creo que muchas fueron por mala suerte", sentenció.

El ex del Chelsea aprovechó para enviar un mensaje de optimismo al aficionado blanco: "Lo siento. Lo intento, pero... Lo siento. Tengo un año más y tengo que demostrar, pero no es fácil: no juego, quiero jugar más... Realmente lo siento, siento lo que ha pasado".