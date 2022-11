Benzema: "No se trataba de tomar o no riesgos, es que no estaba al cien por cien"

"Tuve pequeños dolores, pero no desgarros ni una gran lesión", explica en una entrevista El futbolista se ha perdido el 66% de los minutos en los 15 últimos partidos oficiales del Real Madrid

El jugador del Real Madrid ha querido zanjar todas las dudas sobre su estado físico y aseguró que está "bien" y que solo sufre unas molestias que le impedían "jugar al cien por cien".

Hoy mismo, todas las alarmas saltaron en el seno de la selección francesa cuando 'RMC' publicó que el madridista solo había disputado 15 minutos del entrenamiento. En lo que va de temporada, Benzema se ha perdido el 66% de los minutos posibles en los últimos 15 partidos oficiales del equipo blanco. Circunstancia que le ha traído incluso las críticas de sus aficionados, acusándolo de reservarse para la cita mundialista.

A pocos días para que arranque el Mundial, el francés ha concedido una entrevista a 'l'Equipe' en la que habla sobre su lesión, asegurando que está "bien". "Tuve pequeños dolores, pero no desgarros ni una gran lesión. Podría jugar, pero no al cien por cien y no se trataba de tomar o no riesgos, es que no estaba al cien por cien. Tuve un poco de molestia, pero desde entonces he trabajado bien en el gimnasio. Corrí, me estiré, así que está bien", explicó en la entrevista que se publicará este miércoles.