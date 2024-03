El Madrid contradice a la Federación en el 'caso Brahim'

Brahim ha elegido jugar con Marruecos y ha descartado hacerlo con España. Es un hecho. Los motivos, según el entorno del jugador, responden a la frialdad demostrada por Luis de la Fuente en los últimos años hacia el jugador blanco, que se ha ganado un sitio en el Real Madrid. Esperaba del seleccionador algún mensaje después de dejarlo sin Olimpiadas pese a brillar en el Milán, y de no llamarlo desde que es seleccionador absoluto pese a presumir de que lo conoce muy bien. Pero nunca lo hizo en contraste con otros jugadores como Lamine Yamal o Le Normand.

Una situación que ha enfadado al Real Madrid que ataca a la gestión federativa al considerar que los responsables de la selección actúan de manera diferente con sus jugadores respecto a la de otros equipos. Desde la Federación aseguran que hizo llegar a las oficinas del club blanco la prelista para el próximo parón de selecciones en la que estaba Brahim, pero el Real Madrid lo niega, asegura que esa lista nunca llegó. Creen que es una cortina de humo para disimular la mala gestión que han hecho para captar al jugador.

LOS MOTIVOS DE DE LA FUENTE

De la Fuente se defiende y pone tres condicionantes para llamar a un jugador. Una, que “pueda jugar en la selección”, Brahim la cumplía; dos, que “quiera hacerlo”, Brahim quería. Y tres, que “el seleccionador le seleccione”, y De la Fuente no le ha seleccionado en los últimos años. Agrega que lo más importante es “querer, sin exigencias ni obligaciones, en igualdad de derechos y obligaciones”. ¿Qué ha querido decir? ¿Qué Brahim ha puesto exigencias u obligaciones y no ha respetado los derechos y esas obligaciones? Lo tendrá que explicar y, luego, escuchar la otra versión pese a que alguno se pone la venda y ya da por buenas las explicaciones del seleccionador.

Luis de la Fuente, seleccionador de España / Efe

Lo cierto es que Marruecos hizo de Brahim una cuestión de estado para que aceptara jugar con ellos. España, no. Quizá responda a esa frase despechada del seleccionador: “Se nos olvida que hay más jugadores buenísimos que juegan fuera de Madrid”. La realidad es que está en su derecho de elegir a sus internacionales, pero también que España ha perdido un activo para el presente y el futuro siga o no en el Real Madrid. De la Fuente no será siempre seleccionador y quien venga detrás ya no podrá aprovechar esa bala.

NO SABE CON QUIÉN QUERÍA JUGAR BRAHIM

De la Fuente presume de ser el seleccionador que más le ha convocado en selecciones inferiores, pero eso es postureo si en los últimos años se ha olvidado de él pese a hacer méritos en Italia y ahora en el Real Madrid. Pero no de otros. Asegura que no ha “llamado” a Brahim por lo que no sabía si quería jugar con España o con Marruecos. Sí sabe que “Lamine está convencido de jugar con España”, o que a Le Normand sí lo llamó para captarlo: “Era una hipótesis jugar con España, pero no te lo piensas. Miras tu carrera, y cuando te llama el seleccionador, la decisión se toma muy rápido”. De la Fuente hizo con Le Normand lo que el seleccionador de Marruecos Walid Regragui con Brahim.

Brahim ha elegido jugar con Marruecos / Efe

Al Real Madrid le importa entre poco y nada lo que haga De la Fuente, pero sí le importa su jugador, al que ha empujado a tomar una decisión por “silencio administrativo” de la Federación. El perjudicado será España, que en la lista que el viernes dará el seleccionador no estará Brahim porque el jueves estará en la lista de Marruecos, selección que eliminó a la nuestra en el último Mundial.