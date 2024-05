Ingebrigtsen: "Si no me lesiono o enfermo, los Juegos serán un paseo por el parque"

El noruego Jakob Ingebrigtsen, campeón olímpico de 1.500 en Tokio, ironizó con que la defensa de su título en los Juegos de París, si no se lesiona o enferma, será como "un paseo por el parque". Ingebrigtsen, de 23 años, es uno de los mejores mediofondistas mundiales de la actualidad y, pese a su juventud, en su palmarés ya luce un oro olímpico en 1.500, dos campeonatos mundiales en 5.000 y cuatro títulos continentales en ambas distancias.

Tras su victoria en los Juegos Olímpicos de Tokio, el noruego espera revalidar su corona de campeón de los 1.500 en París el próximo verano. "Si no me lesiono y no me enfermo, creo que será un paseo por el parque", dijo Ingebrigtsen en el podcast "Ignite", de European Athletics, en el que también habló sobre su percepción de estos Juegos de París.

"Obviamente, me imagino que los Juegos Olímpicos de Tokio, sin espectadores, con muchas pruebas y reglas de COVID, fueron muy diferentes a lo que serán los Juegos de París", señaló.

Para Ingebrigtsen, los Juegos Olímpicos de París también serán una nueva oportunidad de subir a lo más alto del podio de los 1.500 metros tras las derrotas con Jake Wightman y Josh Kerr en los Mundiales de Eugene 2022 y Budapest 2023, respectivamente.

"Al fin y al cabo, es una competición en la que todo el mundo hace lo mejor que puede para ganar, pero a veces no todo sale según lo previsto", concluyó.