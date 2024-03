El motivo por el que Brahim ha escogido Marruecos

Brahim Abdelkader Díaz ha decidido jugar con Marruecos y descartar a España. El jugador se ha acogido a la nacionalidad del país vecino y tendrá que renunciar a la española al no existir acuerdo de doble nacionalidad entre ambos países. Brahim habría elegido jugar con la selección marroquí al no recibir garantías de ser convocado por Luis de la Fuente, según ‘AS’, mientras que sí la ha tenido del seleccionador marroquí Walid Regragui.

Brahim solicitó la nacionalidad marroquí apoyado en que su abuela paterna es natural de allí, mientras que su padre es melillense y su madre malagueña. Marruecos se la concedió, por lo que será extranjero en la Liga española a partir de ahora, aunque sin ocupar plaza de extracomunitario gracias al tratado de Cotanú que engloba a 78 países miembros de la Asociación de Estados de África, Caribe y Pacífico, y permite a los equipos firmar jugadores de esos países sin que ocupen plaza extracomunitaria y entre ellos se encuentra Marruecos.

YA ES JUGADOR EXTRANJERO

Con la nacionalidad en el bolsillo, Brahim quiso saber si sería convocado por Luis de la Fuente para la próxima ventana de selecciones en la que España jugará dos partidos preparatorios de la Eurocopa ante Colombia, en el London Stadium el día 22, y frente a Brasil, en el Santiago Bernabéu el día 26. El delantero madridista no ha jugado nunca con la selección absoluta de España, aunque sí un amistoso con la Sub-21 contra Lituania en 2021.

Celebración de Brahim / Efe

El seleccionador español se negó a facilitar al jugador la información que solicitó, y la RFEF le instó esperar a la lista como al resto de jugadores. De la Fuente no aceptó el chantaje de adelantarle solo a él si iba a ser o no convocado, lo que ha llevado al jugador madridista aceptar la propuesta marroquí y ser a partir de ahora su jugador a todos los efectos. Una decisión que el Real Madrid respeta, ya que no afecta en nada la relación que tiene con el jugador, aunque a partir de ahora tenga que ser inscrito como extranjero.