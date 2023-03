En Madrid aseguran que Mbappé quiere firmar en 2024

Según el diario 'AS', el delantero francés ha comunicado al club presidido por Florentino Pérez que mantiene el deseo de defender la camiseta blanca El acuerdo entre el futbolista y el PSG hasta el 30 de junio de 2025 tiene un asterisco

El nombre de Kylian Mbappé (24 años) vuelve a sobrevolar el Santiago Bernabéu. El culebrón protagonizado por la estrella francesa y el Real Madrid es como la materia: ni se crea ni se destruye, se transforma. Aunque no hace ni un año que el atacante renovó con el PSG y dejó plantado al club merengue, el diario ‘AS’ ha informado este viernes que el futbolista ha dado el paso y ha transmitido a la entidad presidida por Florentino Pérez que mantiene el deseo de vestir de blanco… y que quiere hacerlo tan pronto como sea posible.

Siempre según el medio de comunicación citado, el acuerdo entre Mbappé y el PSG hasta el 30 de junio de 2025 tenía un asterisco. Si los parisinos no levantan la Champions mientras su contrato esté en vigor, el ‘7’ podrá salir del Parque de los Príncipes con la carta de libertad un año antes, esto es, el verano de 2024. La voluntad de Kylian es cambiar de aires al final de la presente temporada, pero el Madrid no está dispuesto a hacer ningún movimiento, negociar con Nasser Al-Khelaïfi ni pagar un traspaso desorbitado. La mala experiencia del curso pasado será difícil de olvidar.

Todos los caminos, pues, conducen al mercado de fichajes previo a la temporada 2024/25. Si la ‘orejona’ no llega antes a las vitrinas del PSG –a los parisinos solo les queda una oportunidad, pues cayeron en los octavos de final– y Mbappé no cambia de opinión –algo que no se puede descartar teniendo en cuenta los antecedentes–, el Madrid tendrá vía libre para obtener los servicios, por fin, del delantero francés. Si algo nos ha demostrado este serial, sin embargo, es que quedan muchos capítulos y giros de guion por vivir. Ningún escenario se puede descartar ahora mismo.

La información del diario ‘AS’, no obstante, evidencia que Mbappé aún no ha renunciado a su sueño de defender la camiseta del Real Madrid en algún momento de su prometedora carrera.