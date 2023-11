La lesión de Bellingham, un dolor de cabeza para el Madrid

Jude Bellingham sigue a lo suyo. Los problemas físicos que arrastra en el hombro desde principios de noviembre no le han impedido mantener su idilio con el gol y ejercer de líder del Real Madrid a las mil maravillas, pero eso no significa que esté al 100%. El centrocampista inglés, que se perdió el encuentro ante el Valencia y la convocatoria con su selección por “un cuadro de inestabilidad anterior”, no acaba de dejar atrás las molestias en la zona afectada.

Es por ello que, según ha informado ‘The Athletic’, Bellingham tiene bastantes opciones de acabar pasando por el quirófano en caso de que el tratamiento conservador que está siguiendo en la actualidad siga sin dar resultados. Fuentes del Madrid aseguran al medio de comunicación citado que aún no se ha tomado una decisión definitiva, pero tampoco esconden que la vía de la operación es más que real.

¿Significa esto que Carlo Ancelotti se quedará sin poder contar con su máximo goleador en el corto plazo? En ningún caso. Podría pasar por el quirófano en algún momento de la presente temporada o incluso cuando finalice la misma. El dolor no remitiría completamente hasta entonces, pero Bellingham podría convivir con las molestias como ha hecho, gracias a una protección especial, en los encuentros ante Cádiz (Liga) y Nápoles (Champions).

En caso de que los servicios médicos del Real Madrid se acaben decantando por la opción del quirófano, la entidad merengue deberá decidir entonces la fecha de la intervención. Brahim Díaz se encuentra en una situación parecida y, en principio, se operará cuando acabe la temporada para no perderse ningún duelo. En el caso de Bellingham, no obstante, también se tendrá que considerar el factor de la Eurocopa 2024.