Bellingham jugará con una protección en el hombro

El Real Madrid visita este domingo (18:30 horas) el Nuevo Mirandilla para enfrentarse al Cádiz en la 14ª jornada de la competición doméstica. Todo apunta a que Carlo Ancelotti recuperará a Jude Bellingham para este encuentro, tras dos partidos sin poder participar. Eso sí, lo podría hacer con una pequeña ayuda.

El futbolista inglés sufrió una luxación en el hombro derecho contra el Braga que le ha impedido estar al 100%. De hecho, todavía no lo está y, a pesar de ser convocado con la selección de su país para este parón internacional, fue desconvocado al ser analizado por los servicios médicos del combinado nacional.

Para el encuentro frente al conjunto gaditano, el Real Madrid tiene preparada una protección para el hombro de Bellingham. El objetivo no es otro que el de sujetarle la articulación y darle seguridad al jugador para el partido. Ahora bien, será el propio Jude quien decida si jugar con ella, si no hacerlo, si empezar el partido con ella y quitársela si no está cómodo…

Lo que está claro es que el técnico italiano podrá volver a contar con su máximo goleador. Un regreso que es como agua de mayo, dado que Vinicius estará en la enfermería durante las próximas ocho o diez semanas y que Rodrygo ha regresado de la concentración con la selección brasileña dolorido y con inflamación en la rodilla.