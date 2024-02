¿Qué le dijo Bellingham a Greenwood?

El pasado 1 de febrero, el Real Madrid visitó el Coliseum Alfonso Pérez para medirse al Getafe en un encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Los blancos se impusieron, gracias a un doblete de Joselu. La noticia, además del triunfo del equipo dirigido por Carlo Ancelotti tuvo suceso entre Jude Bellingham y Mason Greenwood.

Los dos futbolistas, ambos ingleses, tuvieron un encuentro verbal en el que, supuestamente, el madridista le dijo 'rapist' (violador en inglés) al jugador azulón, aunque otras versiones apuntan que le habría dicho 'rubbish' (traducido como basura). Dicho insulto, sin embargo, no fue recogido en el acta del colegiado Ricardo de Burgos Bengoechea.

Ahora bien, a pesar de ello, el Getafe pidió al director de partido que reflejara el insulto de Bellingham. La patronal, entonces, encargó un perito de lectura de labios para dilucidar si eso era lo que había dicho o no el '5' del Real Madrid.

Casi dos semanas después, LaLiga ya tiene el resultado del informe pericial sobre lo que dijo el futbolista madridista. Aunque no quieren hacer público lo que ha determinado el estudio, según informó 'As', lo han trasladado al Comité de Competición, quien debe determinar si hay sanción o no para Jude Bellingham.

Es ahora cuando Competición tendrá que designar un juez instructor para que recabe más información y, dentro de unas semanas, presente una sanción o lo archive. Una vez el juez tome una decisión, los clubes tendrán diez días hábiles para presentar alegaciones.