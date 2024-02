El PSG se planta por Leny Yoro: vía libre para el Real Madrid

El futuro de Leny Yoro entra en una nueva dimensión. Tras varios meses de tira y afloja con el Lille y el entorno del futbolista, incluido un cambio de agente, el PSG ha dicho basta. El club parisino está interesado en la contratación del central más prometedor del fútbol francés, pero la operación solo la contempla bajo unos parámetros económicos estrictos y alejados de las exigencias que el Lille ha reclamado en las últimas negociaciones.

Leny Yoro se ha convertido en uno de los jugadores de moda del campeonato francés. Hace apenas unos días cumplía los 18 años y se consumaba su primer gran golpe de mercado: el futbolista cambiaba de agente y anuncia que su carrera profesional quedaba en manos de Jorge Mendes. Un síntoma más que evidente de la progresión y ambición del joven defensa.

En estos últimos meses su nombre se ha asociado a los grandes clubes europeos y desde Francia se asegura que tanto Liverpool, Real Madrid y PSG han presentado ofertas en firme. Una espiral inflacionista que ha revalorizado el precio del jugador. Si a primeros de temporada ya se hablaba de un posible traspaso rondando los 20 millones de euros, en estos momentos algunos medios galos afirman que el presidente del Lille, Olivier Letang, no facilitará la salida de su gran promesa por menos de 60 millones.

El PSG partía con clara ventaja en la carrera por contratar a Yoro. La operación parecía encarrilada e incluso se abordó la opción de cerrarla en el mercado invernal por las múltiples bajas parisinas en defensa. No solo no fue posible sino que el Lille y el entorno del futbolista incrementaron sus exigencias. La réplica del PSG es clara: el Lille ya tiene la propuesta económica y ahora debe aceptarla o rechazarla.

El Real Madrid, a la espera

Durante este tiempo el Real Madrid siempre ha estado en contacto con Olivier Letang y la familia de Leny Yoro. El club blanco busca central de futuro y ya ha trasladado su deseo de firmar a la joya francesa. El buen cartel del club madridista y la nutrida presencia de jugadores franceses en el Santiago Bernabéu -con Mbappé en el horizonte- facilitarían una alternativa de primer nivel si el PSG al final no es capaz de concretar la operación.

El Real Madrid no tiene prisa. Es consciente que las negociaciones con el PSG no avanzan y que no tiene más competencia en el mercado. Ahora falta ver hasta dónde puede llegar en su apuesta económica.