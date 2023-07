Lautaro Martínez, un fichaje estratégico para el Real Madrid

Necesita un goleador y el delantero del Inter cumple con el perfil, aunque es demasiado caro teniendo a Haaland en el horizonte No tiene ningún argentino en su plantilla para conquistar el mercado Sudamérica, en el que hay tres brasileños y un uruguayo

Los fichajes que aborda el Real Madrid suelen tener un objetivo estratégico para asegurarse el retorno de la inversión conquistando mercados y ganar seguidores de los diferentes países. Ángel di María fue el último argentino que militó en las filas blancas, al que traspasó en 2014 al United por un precio récord por entonces, 84 millones de euros, al que ficharon precisamente para “vender camisetas” . Desde entonces, ningún jugador de aquel país ha pasado por la plantilla madridista, que vería con buenos ojos incorporar a alguno y Lautaro Martínez es una posibilidad.

El Real Madrid ha pedido precio al Inter por el goleador argentino, tasado en unos 70 millones de euros. Cantidad que podría rebajar después de asegurarse el regreso de Lukaku. El belga llega cedido del Chelsea por 8 millones de euros para afrontar su segunda etapa en Milán. De esta forma, podría abrir la puerta al delantero argentino ya sea traspasado o incluso cedido, que sería el deseo de los blancos con Haaland en el horizonte, aunque podría incluir una opción de compra.

SIN REPRESENTANTES ARGENTINOS

La plantilla madridista tiene cuatro jugadores sudamericanos, tres brasileños y un uruguayo que le aseguran su presencia en aquellos mercados. Sin embargo, no tiene ningún argentino, un país que vive por y para el fútbol. Di María dejó un gran recuerdo, ganó con los blancos una Champions, una Liga, dos Copas del Rey, una Supercopa de España y otra de Europa. Sin embargo, lo vendieron por deseo del jugador al negarle una subida salarial. En los últimos años se han interesado por perlas argentinas como Enzo Fernández o el propio Julián Álvarez, pero no encajaban en las necesidades del equipo por lo que no abordó sus fichajes.

Otro que ha interesado es Foyth, del Villarreal, pero asustan los 60 millones que pide por su traspaso. Por eso sondea a Lautaro como delantero centro, que competiría con Harry Kane y Vlahovic. Todo puede depender de lo que pida el Inter, porque el inglés se va de precio, 120 millones, mientas que la Juventus pide 80 por el serbio. Ni que decir tiene, que fichar a Mbappé es un objetivo imposible salvo que cambie drásticamente el panorama. El precio del francés es inasumible además de la resistencia del PSG para que no perderlo.