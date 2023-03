Casting de nueves en el Real Madrid

El bajón goleador del equipo blanco, con Benzema lejos de su mejor forma, obligan al club a buscar un relevo ante el fracaso con Mariano El Madrid no alterará su plan para reforzar la posición pese a que se le adjudique interés por delanteros como Kane, Lukaku, Vlahovic…

Es tiempo de hurgar en la herida, de buscar los motivos del bajón goleador del Real Madrid. Todos señalan a Benzema, lejos de su mejor forma y de los impresionantes números de la temporada pasada. Empiezan a sonar nombres de delanteros contrastados que relacionan con el club blanco, pero responde más a campañas de los representantes por dar valor a sus representados. El Madrid no ha variado su plan, y mira al frente esperando a Endrick y la posibilidad de reforzar el ataque con los mejores, Mbappé y Haaland. Ninguno llegaría la próxima temporada, salvo sorpresa, y la idea es subir del Castilla a Álvaro Rodríguez para ocupar el lugar de Mariano.

A sus 35 años las lesiones han frenado la continuidad de Benzema. El club no quiso buscar en verano competencia o un plan alternativo al francés confiando en que tenía el ataque cubierto con Vinicius, Rodrygo, Asensio e incluso Hazard, aunque no con Mariano después de cuatro temporadas, esta es la quinta, de enlazar desilusiones. Sin embargo, no todo es un problema en ataque, los problemas para marcar son los mismos que cuando se encajan demasiados goles, es una cuestión colectiva y el Madrid del mes de marzo ya no tiene la energía de octubre para despliegues ofensivos físicamente generosos.

CADA DÍA INTERESA UN DELANTERO NUEVO

La producción goleadora ha caído en picado en cuanto han llegado rivales de tronío que exigen mayor desgaste a los ya fatigados jugadores de Ancelotti. Salvo el 2-5 en Anfield, los blancos no han sido capaces de meter tres goles en cinco partidos ante equipos de su jerarquía: At. Madrid (1-1), Barça (perdió 0-1), Betis (0-0), Liverpool (ganó 1-0) y otra vez Barça (perdió 2-1). Se ha secado cuando más necesitaba goles, y los motivos hay que buscarlo en la baja forma de Benzema y en el desplome de energía de un equipo incapaz de mantener el nivel físico los 90 minutos que anula su mejor arma, el contragolpe, del que vivió el año pasado y del que ha dejado de vivir en los últimos meses.

Cada día que pasa se adjudican nueves que ficharán en verano. Se habla de Harry Kane, un viejo anhelo madridista pasado de moda: llegaría al equipo con 30 años por la ‘generosa’ cantidad de 115 millones de euros más su salario. O de Vlahovic, 23 años, un buen delantero que lleva 11 goles en 28 partidos esta temporada (Vinicius lleva 19) y cuyo precio tampoco bajaría de los 100 millones. Ya tuvo suficiente con Jovic como para tropezar en la misma piedra. También suena Lukaku, 29 años y no menos de 60 millones; Richarlison, 25 años, otros 60 millones de euros. Otros si pueden encajar como Firminho, que acaba contrato en junio, aunque tiene 31 años. Pero el Madrid está en otra onda. Un año más de Benzema con Álvaro y esperar a Endrick en 2024 y la posibilidad de fichar a los mejores: Haaland y o Mbappé.