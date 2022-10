Jovicevic: "La energía de la gente nos da alas para pensar que todo es posible"

El entrenador del Shakhtar Donetsk afirmó que "sabemos la fortaleza del Real Madrid, y también que en el fútbol no siempre gana el mejor" "Un avance de las fuerzas armadas de Ucrania nos hace querer responder con la misma lucha que ellos"

El croata Igor Jovicevic, entrenador del Shakhtar Donetsk, aseguró que la fuerza de la gente que les apoya, tanto en Ucrania como fuera del país debido a la guerra, les da fuerzas para luchar “y pensar que todo en el fútbol es posible”, como lograr los tres puntos en su visita este miércoles al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

“Un partido de fútbol es importantísimo para mucha gente. Mueve muchas emociones y toda la gente que nos está apoyando en Ucrania y fuera, que por desgracia mucha gente ha salido, nos hace sentir su energía y esto nos da alas para luchar, creer y pensar que todo en el fútbol es posible. Esto nos llevó a tener cuatro puntos en los dos primeros partidos y creer que mañana puede ser otro buen día. Sabemos la fortaleza del Real Madrid, y también que en el fútbol no siempre gana el mejor”, dijo en rueda de prensa.

“Primero somos personas y después deportistas. Se siente la presión y a la vez un avance de las fuerzas armadas de Ucrania nos hace querer responder con la misma lucha que ellos. Lo mínimo que podemos hacer es luchar desde el primer momento para que se sientan identificados y orgullosos de nosotros”, añadió.

“Estamos preparados para el partido de mañana. Creo que el partido anterior nos ayudó a recuperar las fuerzas y nos dio ánimo para mostrar el mejor resultado aquí. Todo es posible en el fútbol”, insistió.

“Tengo una motivación y un entusiasmo que no me va a quitar nadie. Creo en volver lo imposible en posible y lo voy a disfrutar”, dijo.

INVASIÓN

Un técnico que asumió el cargo del equipo ucraniano y se quedó a pesar de estallar la guerra por la invasión de Rusia: “Todos estamos responsabilizados con esta situación. Yo soy extranjero en Ucrania, pero amo tanto a este país que me sentí en deuda con este país. El Shakhtar es un club tan grande como el Real Madrid en el este y me siento muy orgulloso de pertenecer a este club”.

“Cuando pasó esto en Croacia no lo sentí de lleno porque era muy pequeño. Esto es atípico y tienes que ayudar a unos y a otros. En un partido de fútbol, cuando empiece, todos se olvidan de nuestros problemas. Lo aceptamos, estamos más cansados que los otros porque cuando otros descansan nosotros viajamos, pero nos sentimos muy motivados por representa el Shakhtar en la Liga de Campeones”, explicó.

Jovicevic recordó además sus cuatro años -de 1991 a 1995- en la cantera del Real Madrid.

“No tengo el corazón dividido. Pertenezco aquí con el corazón y la cabeza. Hay emociones porque debuté aquí, pero vengo representando al club más grande de Ucrania y voy a llevar al equipo a competir, creyendo que tenemos nuestras armas para ganar el partido. Pincharon contra Osasuna, pero ya ha dicho Ancelotti que fue un accidente. Rara vez pinchan dos partidos seguidos, a no ser que sea una crisis. Ojalá sea una crisis a partir de mañana (ríe)”, comentó.

El técnico valoró, al ser preguntado por EFE, la progresión de Vinicius Tobias, cedido por el Shakhtar en el Real Madrid y que juega en el Castilla a las órdenes de Raúl González.

INFORMES

“No puedo ver muchos partidos en vivo por la situación que vivimos. Tenemos informes de lo que pasa y cómo está su situación. Le estamos siguiendo y vamos a ver lo que va a pasar y la decisión que va a tomar el Real Madrid respecto a él. Se trata de un jugador de mucho talento. Estuvo en la pretemporada con Ancelotti en Estados Unidos y dejo muy buena impresión. Que siga jugando en el Castilla, está en buenas manos con Raúl y no tengo ninguna duda de que va a progresar”, aseguró.

Por último, elogió a su compatriota Luka Modric, quien podría reaparecer este miércoles tras perderse el partido frente a Osasuna (1-1) por molestias de cadera.

“Por un lado me alegro por él porque a poco tiempo de empezar el Mundial es imprescindible para la selección croata. Le necesitamos en la selección. Por otro lado, me gustaría que mañana no juegue (ríe), pero he leído que entrenó ayer y quiero hacer frente a los mejores jugadores”, declaró.