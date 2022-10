Ancelotti: "¿Liga o Champions? Yo siempre quiero ganar la Champions"

El entrenador del Real Madrid eludió cualquier polémica con Xavi y Messi: "Es más fácil decir que la Champions la gana el mejor" Y recordando el último título europeo aseguró que "ha sorprendido mucho lo que hemos sido capaces de hacer"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no quiso entrar al trapo cuando varios periodistas le pidieron su opinión por las declaraciones que en los últimos días han realizado el delantero del PSG Leo Messi y Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, sobre los méritos que hay que hacer para ganar la Champions League. El italiano se limitó a salir del atolladero en el que le querían meter asegurando que "es más fácil decir que la Champions la gana el mejor".

Preguntado por si es más meritorio ganar la Liga o la Champions, Ancelotti dejó claro que "yo siempre quiero ganar la Champions. La Liga es muy importante, pero la Champions es la competición más importante del fútbol y ganarla significa mucho. Son dos competiciones distintas. Una competición de 38 partidos es distinta a una de muchos menos y en la que a veces hay eliminatorias de 180 minutos. Ahí los pequeños detalles son muy importante. A veces hablar de suerte o mala suerte oculta tus problemas o los méritos del rival".

Y refiriéndose al empate ante Osasuna, añadió que "es como si yo digo que ante Osasuna tuvimos mala suerte porque fallamos un penalti. Eso sería ocultar nuestros problemas defensivos, ya que estuvimos mal en recuperación, y que el buen partido del rival. Los pequeños detalles se controlan con personalidad y con una mentalidad colectiva fuerte". E inmediatamente añadió que "creo que el Real Madrid en su historia es el que más ha cuidado estos pequeños detalles".

PEQUEÑOS DETALLES

Le insistieron con las declaraciones de Messi y Xavi. Ancelotti afirmó que la última victoria en la Champions fue consecuencia de "pequeños detalles y ha sorprendido mucho lo que hemos sido capaces de hacer". Y nuevamente le plantearon que esas palabras ponían en duda los merecimientos que había hecho el Real Madrid. El técnico madridista esquivó la polémica explicando que "no puedo opinar de eso. Cada uno tiene su opinión sobre lo que es mejor. El fútbol no es solo jugar bien sino también hay que defender bien. No puedes tener éxito haciendo bien solo una cosa, sobre todo en la Champions. Es más fácil decir que la Champions la gana el mejor".

Ancelotti reconoció que había vuelto a ver los partidos de la pasada temporada en la máxima competición europea y destacó que "la historia de este club juega en esta competición. No es casualidad. Este club ha conseguido éxitos extraordinarios en esta competición. El pasado nos ayuda en el presente y en el futuro, no hay ninguna duda".

ONCE INICIAL

El entrenador madridista no confirmó si Modric será titular ante el Shakhtar Donetsk -"tengo dudas", argumentó- y descartó la presencia de Courtois. Del belga explicó que "está mucho mejor y es duda ante el Getafe pero la próxima semana estaría listo para la vuelta ante el Shakhtar y para el clásico".

A Ancelotti le plantearon también las últimas declaraciones de Hazard en las que se quejaba por la falta de minutos. Según comentó, "cada jugador conoce su situación y si me piden explicaciones, las doy. Él sabe su situación. No ha hablado conmigo, pero es la misma situación de otros jugadores. Tiene mucha competencia y unos juegan menos que otros. Su situación es clara".

Por último, Ancelotti avanzó que el partido ante el Shakhtar es clave. "Todos sabemos que es muy importante para encarrilar el grupo y meterse con nueve puntos. Estamos bien preparados. No nos salió un buen partido el domingo y queremos mejorar y mostrar otra actitud. El Shakhtar es un rival peligroso y le tenemos el máximo respeto".