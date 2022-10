Carvajal responde a Xavi: “Cuando has ganado cinco de las últimas nueve Champions, la suerte queda al margen”

“Me hace gracia que el debate de justicia y no justicia solo aparezca cuando el Real Madrid gana la Champions y no cuando la ganan otros equipos”, ha declarado el lateral derecho "Es complejo hablar de lo que es justo y lo que no, pero en estos últimos años hemos sido los mejores", ha reivindicado en la rueda de prensa previa a la visita del Shakhtar Donetsk al Santiago Bernabéu

“El fútbol son resultados. Y gana el que marca más goles y menos encaja”. Dani Carvajal fue muy contundente en su respuesta cuando, en la rueda de prensa previa a la visita del Shakhtar Donetsk al Santiago Bernabéu, fue preguntado por las declaraciones de Xavi Hernández sobre la “injusticia” de la Champions League, una competición que según el técnico azulgrana “no siempre gana el mejor”. “Cuando has ganado cinco de las últimas nueve Champions, la suerte queda al margen”, reivindicó el futbolista del Real Madrid.

“Me hace gracia que el debate de justicia y no justicia solo aparezca cuando el Real Madrid gana la Champions y no cuando la ganan otros equipos”, añadió el lateral derecho. “Las opiniones son subjetivas y cada uno tiene la suya. Es complejo hablar de lo que es justo y lo que no, pero en estos últimos años hemos sido los mejores. Entre los 4-5 equipos favoritos al título siempre está el Madrid. No creo que cuando alguien se enfrenta a nosotros no nos vea como un posible campeón en el futuro”, reflexionó.

Carvajal aseguró, por otra parte, que el tropiezo ante Osasuna “ya forma parte del pasado” y explicó que “en el aspecto personal me encuentro muy bien”. “He empezado con muchos minutos y estoy intentando mantener mi mejor forma física para todos los partidos de este mes y el Mundial, que llega en unas seis o siete semanas”, apuntó sobre sus sensaciones antes de destacar que “no siento la necesidad de hacer goles o asistencias”, pues “los laterales pertenecemos a la línea defensiva aunque ahora tengamos un mayor recorrido”.

Por último, el futbolista merengue fue preguntado por la influencia del Mundial de Catar a la hora de esforzarse al máximo (o no) para evitar contratiempos musculares. "A día de hoy no creo que muchos jugadores piensen en las lesiones. Es un calendario comprimido, te juegas muchas cosas en un mes. Veremos si los últimos 10 días o así, a quien tenga opciones de entrar en un Mundial, el subconsciente le traiciona. Puede que influya, sí", subrayó.