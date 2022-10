Odriozola, el patito feo de Ancelotti

El lateral donostiarra no ha jugado ni un minuto esta temporada pese a las lesiones de Carvajal y Lucas Vázquez Con Lucas lesionado ha exprimido a Carvajal eligiendo a Rudiger como relevo sin darle ni el beneficio de la duda

Álvaro Odriozola no debe entender nada. Ancelotti no le ha dado ni el beneficio de la duda en este inicio de temporada, después de que el lateral donostiarra regresara de la Fiorentina donde dejó constancia de que puede ser un jugador útil para los blancos. Pero su estilo no debe encajar en las exigencias defensivas del italiano, que ni se plantea dar oportunidades a un jugado al que ha convertido en el patito feo de su plantilla.

Odriozola no ha jugado ni un minuto esta temporada pese a las lesiones de Carvajal, un partido de baja, y de Lucas Vázquez, tres y medio, de los diez disputados por su equipo. Ancelotti ha preferido poner a Rudiger como relevo de sus dos laterales predilectos, pero no al que el club fichó como futuro relevo de Carvajal en 2018 y por el que pagaron 32 millones de euros a la Real Sociedad. El donostiarra va a tener muy difícil incluso tener opciones a reivindicarse en contra de esas buenas palabras del italiano de que todos los jugadores cuentan.

OLVIDADO Y SIN OPORTUNIDADES

El técnico blanco lo tiene olvidado y no tiene pinta de que vaya a darle oportunidades. Odriozola no es tan malo como para que siga esperando jugar unos minutos y estrenarse, sobre todo cuando los dos jugadores que ocupan su posición han necesitado relevos. Lucas Vázquez se ha perdido los tres últimos compromisos pero Ancelotti ha preferido exprimir a Carvajal (cuatro partidos consecutivos, incluido uno con España), antes que darle una oportunidad. Su desconfianza es manifiesta, aunque nadie puede corroborarlo porque no se le ha visto en acción.

Odriozola estuvo lesionado cinco partidos, pero en los tres últimos ha estado en el banquillo pese a la lesión de Lucas Vázquez. Ancelotti ha preferido arriesgar con Carvajal al que viene dosificando con mimo por sus problemas musculares. Desde que fichó por el Real Madrid, Odriozola ha participado en 43 partidos con los blancos, cedido año y medio año al Bayern Múnich, 5 partidos, y una temporada a la Fiorentina, 27 partidos. Tiene contrato hasta 2024 y por su salud futbolística cuanto antes abandone el equipo blanco antes encontrará la felicidad.