Henry, sobre el 'caso Mbappé': "Pueden estar equivocados"

El futuro de Kylian Mbappé sigue estando en boca de todos. Pese a que el crack del PSG anunció a su club hace un mes que no siguiría, el delantero sigue sin afirmar públicamente cuál será su destino, una circustancia que permite seguir dando vueltas

Sobre su futuro más inmediato, se pronunció el seleccionador francés para los JJOO de París, el exblaugrana Thierry Henry, en una entrevista en 'Le Parisien'. 'Tití', sin embargo, dejó abierta la puerta a un giro de guion a lo que todo el mundo da por hecho, que Mbappé acabará en el Bernabéu:

"Kylian puede ir donde quiera, tomará la decisión correcta. Ya sea en el Real Madrid -porque todo el mundo piensa que es obvio cuando podría estar equivocado- o en cualquier otro sitio, Kylian será bueno vaya donde vaya. Estamos hablando de un monstruo"

Pero si se va al Real Madrid, ya sabemos que no dejarán marchar a sus jugadores Henry — Seleccionador francés JJOO

Sobre la presencia del francés en los Juegos Olímpicos, Henry lamentó que Mbappé no podrá ir con ellos si finalmente ficha por los blancos:

“Aún no he hablado con Kylian de ello. Pero, ¿Qué quieres que le diga y qué quieres que le diga Kylian? ¿Se va a pelear con su club? Cuidado, aquí estamos especulando sin saber si el Madrid será su destino. Lo único que sabemos de Kylian es que se va del PSG. No importa a dónde vaya. Pero si se va al Real Madrid, ya sabemos que no dejarán marchar a sus jugadores”, confirmó.