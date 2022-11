¿Qué sorpresas positivas y qué decepciones nos puede dejar el Mundial?

Como en todas las ediciones, Qatar apunta a dar grandes sorpresas en esta cita mundialista El papel de las selecciones africanas, el examen a las grandes favoritas...

Paraguay en 2010, Costa Rica en 2014 o Croacia, a lo grande, en 2018. Tres de las sorpresas más impactantes que nos han dejado los últimos tres Mundiales. También nos han deparado grandes batacazos, como la eliminación de Portugal en 2014 donde no pasa la fase de grupos. Hay ejemplos a mansalva, de grandes historias de superación y grandes descalabros. Pero lo que un Mundial deja claro es que siempre está abierto a ser sorprendido.

Ahora llega Qatar, rompiendo por completo el rugir de las competiciones de clubes, que llevan semanas a todo trapo, en un paisaje futbolístico poco recurrente... Un escenario de lujo para que las sorpresas se hagan hueco. Jugar a qué selecciones pueden ser las revelaciones y qué otras pasarán a los libros de historia por su fracaso es una auténtica quimera. Aun así, podemos intentarlo.

¿Qué sorpresas positivas nos podemos encontrar?

A excepción de Italia, todas las 'grandes' del panorama mundial se dan cita en Qatar, por lo que si cualquier selección más pequeña accede a las rondas del 'KO' ya se puede considerar sorpresa. Aun así, en esta lista también aparecen grandes selecciones que han venido a menos en los últimos años pero que están llamadas a revivir, otras con menos historial mundialista que llegan con jugadores a un gran nivel y alguna africana que llegará a Qatar con ganas de ponerle picante a las fases de grupos y, al menos, a los octavos de final.

Senegal y Marruecos, la esperanza africana

Por talento no será. Marruecos y Senegal podrían estar en los octavos de final de este Mundial sin demasiadas complicaciones. La selección liderada por Sadio Mané ha quedado encuadrada en un grupo con Países Bajos, Qatar y Ecuador. A excepción del combinado neerlandés, Senegal parte con ventaja para estar en la fase del 'KO'. Koulibaly, Edouard Mendy, el propio Sadio Mané y Nicholas Jackson, el delantero del Villarreal, son algunos de los argumentos del último campeón de África.

Marruecos lo tendrá algo más complicado, en un grupo con Bélgica, Croacia y Canadá. No es favorito claro para estar en los octavos, pero talento tiene de sobras para pelear una plaza. Bono, Achraf, Ziyech y En-Nesyri, algunas de las estrellas. Si accedieran a los octavos, ya sería un éxito. Y ya sabemos que en las rondas del 'KO' puede pasar cualquier cosa.

Uruguay quiere plantar batalla

No parte entre las candidatas a poder levantar el título, pero que nadie dé por muerto a Uruguay pese a que todas las encuestas la dan como eliminada en los octavos de final si finalmente se enfrentan a Brasil (lo harían si los charrúas acaban segundos de su grupo por detrás de Portugal y los brasileños acaban primeros).

Uruguay llega a Qatar con la vieja guardia dispuesta a ofrecer su último baile y la nueva hornada que viene pisando muy fuerte. A los Suárez, Cavani y compañía les acompañarán Giménez, Araujo, Darwin Núñez, Bentancur y Fede Valverde. Un equipo con talento a la que se le sumará la innata garra charrúa.

Vlahovic-Kostic, la dupla que ilusiona a Serbia

Otra de las selecciones que podría dar la campanada en este Mundial podría ser Serbia. Al menos, tienen números para plantarse en los octavos de final si nada se tuerce. Parten como favoritos, por detrás de Brasil y por delante de Suiza, para estar en las rondas del 'KO', básicamente por su tridente en ataque. Kostic, Vlahovic y Tadic llegan a Qatar con la voluntad de dar la campanada.

La 'Mannschaft' quiere volver a ser grande

Por plantilla e historia, no sería una sorpresa que Alemania llegara muy lejos en este Mundial. Sin embargo, viene de donde viene (eliminados en octavos de la pasada Eurocopa 2020 y derrotas en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018). Así, la 'Mannschaft' acude a Qatar con la voluntad de dar un golpe encima de la mesa.

No parte como favorito absoluto como sí lo hacen Francia, Argentina o Brasil, por lo que quieren aprovechar ese papel más secundario para ir paso a paso. Estrenan técnico en campeonato 'grande', Hansi Flick, y parten con una nómina de futbolistas joven y de primer nivel. A los Neuer, Kimmich, Sané, Müller y compañía se les une la nueva hornada de los Moukoko, Adeyemi y Musiala. Selección para jugar bien y soñar.

El paso adelante del fútbol norteamericano

Estados Unidos lleva años apostando por el 'soccer' y parece que los resultados están empezando a llegar. A priori, en el grupo estarán por detrás de Inglaterra, pero tienen muchos números para meterse en los octavos por delante de Irán y Gales. Acuden a Qatar con una nómina jovencísima de futbolistas pero que ya acumula experiencia en equipos 'top' de Europa. Hablamos de los Pulisic, Dest, McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna y Musah.

¿Qué posibles decepciones nos dejará Qatar?

Ahora llega el turno de las selecciones que podrían 'pegársela' en Qatar o que dijeran adiós al Mundial antes de lo que tienen previsto. Selecciones donde sus mejores jugadores no llegan en su mejor nivel o que el clima que se respira no es el que debería. Los posibles cruces en octavos también marcan estas posibles decepciones.

Croacia, con el mismo bloque de siempre

Ya no están Rakitic, Rebic ni Mandzukic, pero Croacia mantiene el mismo bloque que cuando lograron la machada de ser subcampeones del pasado Mundial. Solo que ahora el mismo bloque tiene cuatro años más. Modric sigue siendo el líder y llega en un gran estado de forma, pero a Croacia le ha tocado un grupo que puede dar complicaciones.

Marruecos tiene talento y Canadá también ha dado un paso al frente. Luego, claro, está la Bélgica de De Bruyne, Lukaku y compañía. No sería descabellado pensar en un batacazo croata. De hecho, si pasaran a los octavos, se verían las caras, a priori, con Alemania o España, dependiendo del orden de clasificación.

Una 'grande' siempre suele caer

En todos los Mundiales nos hemos encontrado con el batacazo de una 'grande' a las primeras de cambio. Resultados que no se dan, jugadores que llegan 'tocados', estilos de juego de los seleccionadores que no se asemejan al de sus mejores jugadores y un clima enrarecido que dificulta todo. Portugal podría ser esa 'grande' que se la 'pegara'.

No porque no haya acudido con un auténtico equipazo o porque tenga un duelo complicado de octavos (podría cruzarse con Serbia o Suiza si Brasil pasa como primera), sino por el clima que se respira en torno a la selección.

El 'asunto Cristiano Ronaldo' ha llegado también al combinado nacional, con su compañero Bruno Fernandes dándole un saludo más que frío en el inicio de la concentración. Otro episodio entre el crack de Madeira y Cancelo no hace más que confirmar que no existe un gran ambiente. Y ya sabemos que cuando hay nubes de tormenta no suele acabar bien.

Bélgica y un camino complicado

Lleva muchos años siendo la 'eterna aspirante', pero no ha podido ser nada más que eso. En el pasado Mundial logró 'cargarse' a Brasil y cayó en semifinales ante la campeona del mundo Francia. En esta ocasión veremos qué sucede, sabiendo que sus mejores jugadores llegan de aquella manera.

Hazard, que debería ser el líder, llega sin apenas minutos en el Madrid; Lukaku, el hombre-gol, se ha recuperado recientemente de una lesión que le tuvo unas cuantas semanas en el dique seco; y la defensa, clave en estos torneos, es de circunstancias... Así, veremos qué papel le tiene reservado Qatar a esta selección. Todo apunta a que o es ahora o no será nunca. Y ahora es cuando menos opciones tiene. En octavos se las verá, salvo descalabro, con España o Alemania.