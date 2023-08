¡Escandaloso! El árbitro anuló un gol del Celta por esta acción sobre Kepa

El gol de Larsen no subió al marcador por una supuesta falta al guardameta blanco La afición del Celta de Vigo criticó duramente la decisión arbitral

Ni tres minutos habían pasado en el Celta - Real Madrid que el árbitro ya se conviritó en el protagonista del partido. El colegiado Isidro Díaz Demera anuló un gol de Larsen por supuesta falta del delantero sobre Kepa, guardameta que reclamó que le habían agarrado.

El Celta lanzó un córner desde el lado derecho que fue rematado por Larsen, que se encontraba en una disputa legal por el balón con Kepa dentro del área pequña. El portero blanco despejó el balón pero fue rematado finalmente por otro jugador del Celta hasta dentro de las mallas.

El @RCCelta marcó en el segundo minuto de juego, pero fue anulado por falta a Kepa 👀



La acción por la que el colegiado anuló el primer tanto del partido #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/lCESYOsCZJ — DAZN España (@DAZN_ES) August 25, 2023

El gol subió al marcador en el primer instante, pero el VAR revisó la acción y decretó falta sobre Kepa. Nadie sabe por qué, y es que el mito sobre que no se pueden tocar los porteros en área pequeña es completamente falso. "Según el reglamento un cancerbero no es intocable y se le puede disputar sin problemas un balón en el aire. Otra cosa es que el jugador en cuestión invada la posición del portero e impieda que este pueda coger el balón con las manos al intentar atraparlo. Solo en ese caso se puede pita falta, pero eso de que el portero no se le puede tocar en el área pequeña es una leyenda urbana".

La realidad es que ambos jugadores pugnaron por el balón, y es que en la acción se puede apreciar que Kepa también agarra al atacante del Celta.

La afición local se indignó con la decisión del colegiado y así lo demostró con pitidos.