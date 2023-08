El factor Stuani para alargar el gran comienzo de Liga

El uruguayo viaja y será titular en el Sánchez Pizjuán después de una semana marcada por su posible salida a Arabia Los de Míchel confían en aprovecharse de las dudas de un Sevilla, lleno de bajas, y que ha perdido los dos partidos disputados

El mercado no se cierra hasta el próximo viernes a medianoche y en seis días y, sobre todo con los millones que barajan los equipos de Arabia Saudita, todavía pueden pasar muchas. Lo que tenga que ocurrir, si ocurre, ya se verá. Lo que es seguro es que hoy Cristhian Stuani encabezará el ataque del Girona al Sánchez Pizjuán. Un escenario imponente donde el uruguayo tendrá la oportunidad de alargar su estado de gracia y reivindicar, una vez más, su sentimiento rojiblanco mientras ayuda al equipo a confirmar el buen comienzo de temporada.

Tras el gran punto de partida sumado en San Sebastián ante la Real (1-1) y de la victoria incontestable ante el Getafe en Montilivi (3-0), los de Míchel visitan hoy a un Sevilla en crisis, y nervios, que ha perdido los dos primeros partidos de Liga. Al contrario que el Girona, al que -si no pasa nada con Stuani- sólo restan un par de movimientos por hacer, el conjunto andaluz vive días frenéticos de altas y bajas en una plantilla que da la sensación de que José Luis Mendilibar no tendrá cerrada hasta el último día del mercado.

Aparte de la presencia de Stuani, que no es ninguna novedad, la noticia más destacada de la expedición del Girona que viajó ayer hacia tierras andaluzas fue el regreso de Santi Bueno e Ibrahima Kébé. Ambos dejaron atrás las lesiones y están a disposición de Míchel, que, eso sí, no cuenta para ser titulares hoy porque no están al máximo nivel físico.

Aprovechar el desaguisado planificativo que vive el Sevilla y los nervios que empiezan a aparecer es uno de los objetivos del Girona hoy en el Pizjuán. Los de Míchel son conscientes de que, pese al clima enrarecido que puede encontrarse en el estadio, el Sevilla estuvo a punto de ganar la Supercopa de Europa en el Manchester City, que solo pudo vencer por penaltis.

En este sentido, las pérdidas en los últimos días del exgerundense Bounou y del lateral Gonzalo Montiel han dejado a Mendilibar sin dos piezas importantes. Además, Rafa Mir también ultima su salida al Valencia. Sea como sea, y nombres al margen, el Sevilla mantiene a jugadores de un nivel espectacular que, como recordaba Míchel el jueves, pueden decidir el partido con una acción individual. Suso Fernández, Ocampos, En-Nesyri o Lamela son pólvora de la buena para un Girona que intentará hoy hacer un partido más “tranquilo” al que nos tiene acostumbrados el conjunto de Míchel. No renunciará a su idea de tener el balón, pero sí priorizará que el partido no se aloque ni se abra demasiado, para evitar que el Sevilla pueda correr a espaldas de Blind y David López.

Habrá que ver si este pequeño matiz que quiere introducir Míchel en el ritmo del partido provocará algún retoque respecto al once que superó al Getafe en la pasada jornada. De entrada, no parece que apueste por muchos movimientos, aunque no sería descartarble que Míchel probara una línea de tres centrales como hizo, con éxito (0-2), la pasada temporada. Esto supondría sacrificar a Savinho o Iván Martín para dar entrada a Juanpe Ramírez o Bernardo Espinosa en el eje.

Más sorpresa sería que Stuani no fuera titular esta tarde. El delantero uruguayo, epicentro del Girona, según Míchel, viene de firmar una excelente actuación ante el Getafe con dos goles incluidos. Titular también en San Sebastián donde el goleador fue Dovbyk, en principio, Stuani debería mantenerse en el once. Si el técnico no cambia el sistema, Viktor Tsygankov jugaría por la derecha, con Savinho por la izquierda e Iván Martín en la media punta. Por detrás, estará el doble pívot habitual, hasta ahora esta temporada, Aleix Garcia y Yangel Herrera. La defensa tampoco variará, con Arnau y Miguel Gutiérrez en los laterales y Blind y David López en el eje.

Por su parte, Mendilibar acumula un buen puñado de bajas por el partido de hoy contra los gerundenses. El vasco descartó a Nianzou mientras que Fernando, Acuña y Marcao, siguen lesionados. Además, Corona, Papu Gómez, Óscar Rodríguez, Januzaj, Idrissi -los tres últimos no inscritos- son la rampa de salida y difícilmente Mendilibar contará hoy. Sí estarán los dos últimos fichajes de la entidad, el portero noruego Nylander y el extremo Lukébakio.

Alineaciones probables

SEVILLA: Dmitrovic; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Pedrosa; Joan Jordán, Sow; Lamela, Rakitic, Ocampos; y En-Nesyri.

GIRONA: Gazzaniga, Arnau, Miguel Gutiérrez, David López, Blind, Aleix Garcia, Herrera, Tsygankov, Stuani, Iván Martín y Savinho

Àrbitro: Gil Manzano. VAR. Muñiz Ruiz

Estadio: Sánchez Pizjuán (21:30).