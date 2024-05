Nerea: "A ilusión el Barça no nos gana"

La capitana de la Real Sociedad, Nerea Eizagirre, ha señalado este viernes que afrontan con mucha ambición la final de la Copa de la Reina de este sábado (19.00 horas) ante el Barça: "Es una final que nos ilusiona. No estamos acostumbradas a jugar finales como ellas y a eso no nos ganan. No eramos favoritas en las anteriores eliminatorias y ahora tampoco porque nos enfrentamos a las mejores jugadoras del mundo. Es un reto, intentaremos hacer nuestras cosas bien y ojalá podamos celebrar la victoria".

Nerea opina que será importante aguantar "el primer arreón" de su rival y evitar que se pongan por delante pronto: "tenemos que estar sólidas y fuertes y si tenemos oportunidades aprovecharlas para marcar".

La capitana del conjunto guipuzcoano ha elogiado la figura de su entrenadora, Natalia Arroyo, de la que ha señalado que desde que llegó al club ha aportado muchas cosas y ha sacado lo mejor de cada jugadora.