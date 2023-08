Endrick ahonda su crisis goleadora

El '9' por el que el Real Madrid pagó 35 millones de euros no ha marcado ningún gol en los últimos diez partidos oficiales del Palmeiras El último gol de Endrick se remonta al 2 de julio y sigue sin haber jugado un partido completo con el 'Verdao' en este 2023

Endrick no es solo suplente en el Palmeiras, sino que su aportación ofensiva ha sufrido un retroceso altamente preocupante. El joven delantero de 17 años, que aterrizará en el nuevo Bernabéu en julio de 2024, atraviesa su segunda mayor sequía goleadora de una temporada 2023 (necesitó 13 partidos para marcar su primer tanto) donde no acaba de levantar el vuelo y donde no ha completado ningún partido.

Esta última madrugada, jugó los últimos 27 minutos del Palmeiras-Cruzeiro (1-0), correspondiente a la última jornada de la primera vuelta del Brasileirao... y se quedó sin ver portería. Es más, solo tocó dos veces el balón y no realizó ni solo remate a portería en un encuentro que fue decidido en tiempo por el argentino Flaco López. Su actuación fue apagada, hasta con un cierto punto de indolencia.

La realidad es que no está respondiendo a las expectativas creadas desde que, en diciembre, se comprometió por el Real Madrid por 35 millones de euros más variables.

Lo del '9' del Verdao es preocupante. Su último gol se remonta al 2 de julio en el duelo particular que vivió con Vitor Roque, en el 2-2 entre el Ath. Paranaense-Palmeiras, donde falló un penalti.

De eso ya hace 44 días. Desde entonces, el conjunto que dirige Abel Ferreira ha disputado diez partidos oficiales, en los cuales Endrick no ha visto portería. De hecho, en cuatro de ellos no fue alineado y en uno solo estuvo un minuto en campo.

El último jueves en el encuentro contra At. Mineiro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el 'menino prodígio' protagonizó un lance insólito cuando lanzó un balón desde el banquillo con la intención de perder tiempo y acabó expulsado con roja directa.

Ahora no estará por sanción la ida de los cuartos de final ante el Deportivo Pereira, programado para el próximo día 23 en Colombia.