Otro mes negro para Endrick

El futuro '9' del Real Madrid, de 17 años, ya ha superado los 35 días sin marcar ni un solo gol con el Palmeiras y no es su primera sequía realizadora de la temporada La realidad es que ya han transcurrido siete meses de temporada en Sudamérica y Endrick sigue sin explotar

Endrick no arranca. El delantero centro del Palmeiras, de 17 años, por el que el Real Madrid ha pagado 35 millones de euros, ha cumplido 35 días sin marcar un gol, lo que pueden llegar a ser 40 si no ve portería la próxima madrugada en el partido de Libertadores contra elAt. Mineiro, donde su participación no está ni mucho menos confirmada.

Lo peor no es esta nueva sequía goleadora (ya estuvo los 13 primeros partidos de esta temporada 2023 sin marcar) sino la pérdida de espacio y de protagonismo. Su técnico, el portugués Abel Ferreira (intocable en el ‘Verdao’ porque ha ganado ocho títulos entre los cuales dos Libertadores), ha dejado de contar con él. No ha jugado en cuatro de los últimos diez partidos y en uno solo lo ha hecho un minuto. Solo actúa en partidos de segundo nivel.

El sábado, el ‘9’ recuperó la titularidad después de pasarse 14 días sin jugar, únicamente porque el Palmeiras puso sus reservas en su visita en Maracaná ante elFluminense, para preservar los titulares para la Copa Libertadores.

Han pasado siete meses desde el inicio del actual curso en Sudamérica, y lo cierto es que Endrick no ha acabado de explotar y eso que ha estado siempre a disposición de su entrenador.