El Madrid, en alerta ante un Liverpool desesperado

El vestuario blanco no se fía de la ventaja de tres goles que tiene ante un equipo capaz de repetir el susto sufrido con el Chelsea el año pasado Los de Klopp están a 8 puntos de la Champions en la Premier en una temporada irregular, pero con un equipo capaz de meterle 7-0 al United

En una circunstancia normal el Real Madrid tendría atado el pase a los cuartos de final de la Champions tras ganar en Anfield 2-5 en una tarde gloriosa ante el Liverpool. Pero la experiencia tiene en alerta a Ancelotti y a sus chicos después de lo vivido la temporada pasada ante el Chelsea, al que ganaron en Stamford Bridge 1-3 para remontar en el Bernabéu y ponerse 0-3 a 11 minutos del final. A esto se suma que el Liverpool llega desesperado en una temporada irregular que no refleja el potencial que tienen, capaces de meterle 7-0 al mejor United de la temporada como de perder 1-0 en casa del colista, Bournemouth, siete días después. Además, están a 8 puntos de los puestos de Champions, una circunstancia que aprieta aún más el cinturón al equipo inglés.

“Si no muero hoy, soy inmortal”, decía Ancelotti aquella noche de máximo sufrimiento para eliminar al Chelsea. “Vivimos situaciones al límite, que fueron lecciones para nosotros”, apunta Militao, que expresa el sentimiento que anida en el vestuario madridista. Y es que el Liverpool llega herido, con ganas de limpiar su imagen después del desplome sufrido en su casa hace tres semanas. Peor no lo pueden hacer y el sentimiento de revancha es evidente por las dos finales de Champions perdidas (17-18 y 21-22) y la última derrota. Y si no que se lo pregunten a Salah. El egipcio sigue intentando despertarse de esas pesadillas y la mejor manera de desquitarse es conquistando el Santiago Bernabéu.

LA PIZARRA DE ANCELOTTI

Ancelotti tiene la difícil misión de leer el partido antes de jugarlo. En la ida diseñó un plan “con una alineación para jugar un partido distinto al de la final” que ganaron en París (1-0) y se decidió por el 4-3-3 con Rodrygo junto a Vinicius y Benzema, y con una medular ofensiva formada por Camavinga, Modric y Valverde. Un once muy diferente al de hacía nueve meses, cuando puso un 4-4-2 con Vinicius y Benzema en ataque y su clásica medular con Casemiro, Kroos, Modric y Valverde de falso extremo. El italiano se la jugó en Anfield con un equipo muy ofensivo que encajó dos goles consecutivos en 14 minutos y que hicieron temer una debacle histórica, pero que acabó como el mejor de los sueños.

El Madrid acaricia el pase a los cuartos de final, pero sabe que debe enfundarse los guantes y ponerse el mono de trabajo para que esas caricias no le dejen ampollas como las que le produjo el Chelsea hace un año. No se fían del Liverpool, ni de Klopp, Salah, Darwin Núñez ni compañía. Tiene a favor el factor Bernabéu, una bala que solo salta cuando el equipo percute. Entonces el entorno se incendia y el rival se siente acorralado como le sucedió al Chelsea, al PSG y al City la temporada pasada. En contra, que el equipo de Ancelotti llega tan confundido con sus irregulares actuaciones desde que comenzó el año como las de su rival. De ahí la inquietud de los locales y la esperanza de los visitantes.