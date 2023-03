Ancelotti avisa que sufrirán ante el Liverpool

El antecedente del Chelsea de la temporada pasada y la debilidad futbolística de su equipo desde el 2-5 en Anfield le hacen ser cauto Ni recuperar a Benzema, e incluso a Mendy, despejan las dudas del italiano ante un rival que no tiene nada que perder en el Bernabéu

Ancelotti tiene motivos para ser precavido en la vuelta de octavos la Champions ante el Liverpool pese al espectacular 2-5 conseguido en Anfield hace tres semanas. Tres motivos obligan al italiano a ser cauteloso, la experiencia con el Chelsea de la temporada pasada, que los de Klopp no tienen nada que perder y la debilidad futbolística de su equipo desde esa goleada sorpresa en casa de los ‘reds’. Recuperará a Benzema para el miércoles e incluso a Mendy tras 45 días lesionado, ambos se entrenaron ayer con el grupo y están disponibles. Y todo antes de visitar el próximo domingo el Nou Camp.

Ancelotti va a necesitar una versión mejorada de su equipo a la de sus últimos cuatro partidos para hacer valer con cierta tranquilidad esa amplia ventaja conseguida, quizá, el mejor partido que han hecho esta temporada. Ni la vuelta de Benzema es ya una garantía visto el bajo rendimiento del francés, que atraviesa un desierto futbolístico provocado por las reiteradas lesiones. Sólo Vinicius está saliendo al rescate como ante el Espanyol, empatando el partido en una acción individual que devolvió las pulsaciones a un equipo plano y que estaba cayendo en los mismos errores que ante el Barça (0-1 en la Copa), el Atlético (1-1 en la Liga con gol salvador del canterano Álvaro en el descuento) y el Betis (0-0).

EL LIVERPOOL, A LAVAR SU IMAGEN

El técnico italiano no se olvida de que hace un año ganaron el Stamford Bridge 1-3 y los ‘blue’ se pusieron 0-3 en el Bernabéu a 11 minutos del final. Un gol de Rodrygo igualó la eliminatoria que cerró Benzema de penalti en la prórroga (2-3) para salvar el pase a semifinales. “Fue una experiencia en la que nos costó mucho pasar pese a la ventaja”, recuerda Ancelotti, que tiene muy presente lo ocurrido. Ahora llega una situación parecida, aunque con mayor colchón, tres goles de diferencia y en el Bernabéu, donde últimamente los blancos están sufriendo más de la cuenta.

El Liverpool no tienen nada que perder después de ese espectacular 2-5 en contra. Saben que va a resultar muy difícil hacerlo peor que en la ida. Llegarán a Madrid con ganas de revancha y de lavar la imagen que arrastraron hace tres semanas en su estadio ante la resignación de un público que pese al gran partido de los blancos no le dejó ‘caminar solo’. En su contra, que perdieron en la Premier en casa del colista (1-0 ante el Bournemouth), aunque antes se demostraron a sí mismos que son capaces de lo mejor después de meterle un espectacular 7-0 al United. Klopp sabe lo quimérico de la misión, pero por intentarlo no va a quedar.