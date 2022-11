La 'depresión' de Nacho frena su renovación

Es el único ‘One Club Men’ que tiene el Real Madrid en la plantilla de 23 jugadores, ha quedado relegado tras la llegada de Rudiger El único canterano que dio el salto directo al primer equipo termina contrato en junio y se piensa seguir pese a la oferta que tiene del club

Nacho Fernández es ya una institución en el Real Madrid pese a que los focos casi nunca le apunten. Cumple su novena temporada en el equipo, en el que nunca fue titular. Es el único ‘One Club Men’ que tiene la primera plantilla madridista compuesta de 23 jugadores. A Nacho es de los que le duele el escudo cuando las cosas no funcionan, y de los que más se enorgullece de los éxitos del club de toda su vida. Pese a todo, se le presenta el dilema si renovar una temporada más después de ampliar su contrato el año pasado hasta 2023.

Sin ser una figura de primera línea, de los fijos en las alineaciones habituales del Real Madrid durante su larga estancia, sí tuvo un papel protagonista como suplente. Cuando le tocó jugar nunca se notó inactividad, siempre listo para la batalla dando el nivel para ayudar a su equipo. Su compromiso es ejemplar y su perfil bajo y sensato es un ejemplo para imitar. Sin embargo, esta temporada ha dejado de ser feliz al cambiar su rol con la llegada de Rudiger. El alemán le ha mandado al ostracismo, cuando el canterano fue clave en temporadas pasadas en ese papel de comodín defensivo.

MENOS PROTAGONISMO

Nacho ha jugado 611 minutos menos que la temporada pasada. En este curso ha sido titular seis partidos menos que hace un año con Zidane y ha jugado dos más de suplente que entonces. Camino de los 33 años (en enero), se plantea su futuro visto que su protagonismo va a ir a menos. Un futbolista que en los últimos años ha tenido importantes ofertas de clubes extranjeros, pero que ni ha valorado por seguir siendo parte del equipo de su vida pese a ese papel de secundario.

Pero las cosas cambian y su situación actual no es la misma y deprime esa moral de hierro que siempre tuvo. El club quiere renovarlo una temporada más al pasar de los 30 años, ley no escrita que instauró Bernabéu y respeta Florentino Pérez. El polivalente defensa blanco tiene buen cartel todavía, un jugador efectivo y rentable al que han querido varios entrenadores como Emery, que trató de llevárselo al Villarreal. El técnico vasco no le ha perdido de vista y podría volver a la carga para llevárselo al Aston Villa. Pero también ha estado en listas de futuribles como la Roma, Milan o Benfica, entre otros.