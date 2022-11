El Real Madrid, loco por que Kroos renueve

Camino de los 33 años, el centrocampista está rindiendo a un gran nivel y en el club blanco apuestan decididamente por su continuidad La única exigencia que el alemán pondrá para prolongar su contrato es seguir siendo importante para el equipo como titular

El Real Madrid espera que el centrocampista Toni Kroos acepte la oferta de renovación que tiene aparcada desde hace un tiempo. Camino de los 33 años (los cumple en enero), el jugador alemán prefirió posponer esta cuestión hasta comprobar su rendimiento, aunque la realidad es que sigue siendo indiscutible para su técnico, Carlo Ancelotti.

Kroos está siendo uno de los mejores de su equipo e incluso está rindiendo a un nivel superior a la de los otros teóricos titulares en el centro del campo, el croata Luka Modric y el francés Aurelién Tchouaméni. El primero empieza a notar el desgaste físico a sus 37 años, y más teniendo que duplicar esfuerzos con su selección, mientras que el segundo sigue en periodo de adaptación y su fútbol brilla más con el alemán a su lado.

Los dirigentes madridistas están locos por que Kroos renueve, temerosos de que a partir del 1 de enero pueda negociar su futuro con otro club un cambio de aires, por más que el jugador haya dicho siempre que el Real Madrid será su último equipo.

INTEGRADO

Pese a todo, en las oficinas del Santiago Bernabéu confían en la seriedad del alemán, un jugador que siempre habla claro y que está plenamente integrado en el equipo, en el club y en la ciudad.

La única exigencia que pondrá Kroos para continuar es seguir siendo importante para el equipo como titular. En caso contrario, incluso podría colgar las botas."¿Mi renovación? Estoy muy bien, me siento bien físicamente. Sobre mi renovación estoy muy tranquilo. Ni yo sé qué va a pasar. Me voy a retirar aquí, lo que no sé es cuando. No hay nada nuevo", dijo el centrocampista a principios de noviembre.