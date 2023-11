Declaración de amor de Ancelotti al Real Madrid

En una rueda de prensa en la que Carlo Ancelotti no quiso dar pista alguna sobre su futuro, el entrenador italiano se descolgó con una auténtica declaración de amor al Real Madrid que marcó la previa del duelo de la Champions frente al Nápoles.

A Carlo Ancelotti le preguntaron durante su intervención sobre qué equipos considera más suyos, de los muchos en los que ha jugado y entrenado a lo largo de su extensa carrera, cuál es el más importante de su carrera. "No sé", dudó en un principio el técnico merengue, para después arrancarse: "Por el Milan tengo mucho cariño. En todos los equipos que he podido trabajar. También la Reggiana en mis inicios... No quiero faltar el respeto a nadie poniendo una clasificación. Dicho esto, tengo algo especial con Milan porque he sido jugador y entrenador. Y también algo especial por el Madrid porque simplemente es el club más grande del mundo".

Nada sobre la posible oferta de Florentino Pérez

Sus palabras llegan en un momento en el que arrecian los ya habituales rumores sobre su futuro, que muchos ven al frente de la selección de Barsil mientras que otros consideran que podría ser, todavía, en el banquillo del Santiago Bernabéu. Este mismo martes aparecían informciones en las que se aseguraba que Florentino Pérez le ofrecerá dos años más de contrato.

"Al principio de temporada ya dije que no hablo de mi futuro", dijo de manera tajante Ancelotti cuando le cuestionaron por primera vez al respecto. Y cuando otro informador insistió, le replicó: "Te doy la oportunidad de hacer otra pregunta".

Antes de esa respuesta, Ancelotti había considerado que es normal que los técnicos tengan periodos cortos cuando están al frente de plantillas de clubes. "Lo de Simeone es un caso especial, como Ferguson en el United o Wenger en el Arsenal. La vida de un entrenador en un club es mucho más corta. Enhorabuena a Simeone por ser capaz de estar tantos años en un club", sentenció sin querer compararse con el Cholo ni aspirar a lograrlo en el Real Madrid.