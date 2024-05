Del Nido Carrasco se pronuncia sobre la marcha de Jesús Navas: "Es un día muy triste..."

El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, dijo que este jueves es "un día triste, muy triste, para el sevillismo" porque ha anunciado su marcha del club Jesús Navas, a quien calificó como la "mayor leyenda" sevillista, "el jugador que más partidos lleva y el que ha levantado más títulos".

Del Nido aseguró en una alocución durante la presentación del documental "La Copa imposible", que narra el triunfo del equipo hispalense en la Liga Europa 2013/14, que Navas es "un jugador que forma parte del escudo del Sevilla" y explicó que en la mañana de este jueves "ha comunicado que abandona" el club "a final del temporada".

"Yo, cada vez que he hablado como presidente, he dicho que me hubiera gustado que se retirara como jugador del Sevilla; lo sabe también Jesús que era mi idea. Tenemos que aceptar, como no puede ser de otra forma, su decisión", indicó el mandatario del club blanquirrojo.

Del Nido Carrasco señaló que la decisión de irse "ha sido muy dolorosa" para el lateral internacional "porque siente el Sevilla como todos los sevillistas" y aseguró que "lo único" en lo que piensa ahora "es cómo y cuándo va a volver Jesús al Sevilla Fútbol Club", donde "tiene las puertas completamente abiertas".