Courtois se sincera sobre su incierto futuro con Bélgica y su renuncia a la Eurocopa

Thibaut Courtois se ha sincerado en una entrevista en el canal belga ‘VRT1’. El portero del Real Madrid, en proceso de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió a mediados de agosto de 2023, ha justificado su renuncia a la Eurocopa y ha ofrecido su punto de vista respecto a todos los conflictos con la capitanía de su selección en los que se vio envuelto antes de caer lesionado.

“Todo el mundo tiene una opinión sobre este tema y eso es normal. Pero creo que mucha gente no entendió mi punto de vista. No se trataba tanto de la capitanía. Durante este tiempo hubo poca o ninguna discusión conmigo. Sentí que no contaban conmigo. Pronto hablaré. Quizás tomé una decisión demasiado rápido. Pero soy un ser humano con sentimientos, no soy un robot”, ha declarado el guardameta del Madrid.

Sobre su decisión de no disputar la Eurocopa con el combinado nacional belga para dejar atrás definitivamente sus problemas en la rodilla, ha apuntado que “incluso si jugara algún partido con el Madrid al final de la temporada, eso no significaría que estaría al 100%”. No ha cerrado las puertas a regresar a la selección tras la competición continental, pero tampoco lo ha asegurado: “Veremos qué nos depara el futuro. Todavía quiero jugar con Bélgica, pero no me estoy haciendo cada vez más joven. Al contrario”.

Courtois, sin embargo, sí que ha deseado que sus compañeros lleguen tan lejos como sea posible en la Eurocopa de Alemania. “Veré los partidos de la selección como lo he hecho hasta ahora. Espero que lleguen lo más lejos posible. En el Mundial de 2018 tuvimos nuestra mayor oportunidad de ganar un título hasta ahora. Quizás esta vez nos acerquemos aún más”, ha sentenciado.