La confusa y cuestionable política de renovaciones del Real Madrid

El club blanco vendió a Cristiano, Ramos, Varane, Keylor, Casemiro, Isco… pero siguen Mariano, Vallejo, Odriozola o Hazard que no cuentan Ahora siete jugadores acaban contrato en junio y sus renovaciones siguen en el aire, con otros míticos como Kroos, Modric y Benzema

La política de renovaciones del Real Madrid en los últimos años lleva a confusión. No se sabe muy bien los criterios que siguen salvo hacer caja por jugadores que han escrito la historia del club en los últimos años como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Varane, Casemiro o Keylor Navas o no renovar a otros como Isco o Marcelo. Sin embargo, en los últimos años mantiene en la plantilla a jugadores que no cuentan como Mariano, Vallejo, Odriozola o Hazard y siguen abiertos expedientes de renovación de míticos como Kroos, Modric, Benzema o Nacho, que acaban contrato en junio.

VENDER Y FICHAR JÓVENES

Se intuye que el club blanco se ha vuelto vendedor, y saca beneficios de jugadores que han triunfado en sus filas antes de que se apague su estela. A cambio inició una política de fichar jugadores jóvenes con proyección para renovar el equipo, con aciertos como Vinicius y Militao, y deseando que fragüen otros como Rodrygo, Camavinga o Tchouameni a la espera de que llegue Endrick. También ha cambiado cromos con jugadores que quedaban libres como Alaba o Rudiger sacando provecho de un mercado imposible por caro. Pero también ha invertido mucho en relevos como Mendy o Hazard, casi 170 millones de euros, que no acaban de convencer.

Quedan menos de seis meses para que acabe la temporada y en el departamento de renovación hay siete expedientes por cerrar. Cuatro han escrito la historia del club en los últimos años como son Benzema, Modric, Kroos y Nacho, pero no ha resuelto ninguno. El francés podría haber renovado automáticamente si es cierto que tenía una cláusula que le daba un año más de manera automática en caso de ganar el Balón de Oro. Modric se está metiendo en problemas y el club podría condicionar su continuidad a que dejara su selección, según ‘Defensa Central’, o le renovaría a la baja.

CUATRO QUE NO JUEGAN

Los otros dos, Kroos y Nacho, tiene también ofertas para ampliar un año. El alemán responderá, previsiblemente, en febrero. Quería saber si su rendimiento estaba a la altura del equipo y está demostrando que sigue siendo una pieza básica. El central, el único ‘one club man’ de la plantilla, se aleja de continuar al quedar relegado a un segundo plano con la llegada de Rudiger. Se plantea aceptar la llamada de Lopetegui para acabar en la Premier. Asensio y Ceballos están en el limbo, no se sabe si seguirán o no, y el único del que se tiene certeza de que saldrá es Mariano.

El delantero centro es un caso excepcional. Cinco temporadas sin protagonismo ganando un pastón y ocupando una plaza en la platilla. Pero no es el único. Odriozola y Vallejo, que han jugado más partidos cedidos en otros equipos que en el Madrid, tampoco cuentan, pero siguen siendo parte de la plantilla. Y el último, Hazard ya forma parte de fichajes galácticos que fracasaron como ocurrió con Kaká. Los tres llevan tres o más temporadas en el equipo jugando muy poco o casi nada ante la inacción del club, que sí reaccionó con otros como Jovic, Odegaard o el propio Bale.