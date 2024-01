Carvajal vuelve ante el Mallorca y Ancelotti duda con Vinicius y Güler

Carlo Ancelotti aclaró las dudas deportivas del Real Madrid para el partido de mañana ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu (19,15 h.). El italiano adelantó en rueda de prensa el regreso de Carvajal, Vinicius y Güler, aunque de inicio no jugarán los tres, solo el capitán. También descartó a Mendy y Camavinga y que Lunin será el portero en lugar de Kepa.

El italiano fue preguntado por los jugadores que recupera tras salir de lesiones y si jugarán: “No podemos comparar las lesiones que han tenido los tres. La baja de Güler es más larga. Carvajal va a jugar desde el principio y todavía no me he decidido con Vinicius. Tengo que hablarlo con el jugador y con los médicos. En los entrenamientos ha mostrado que está muy, muy bien”.

SIN PRISAS CON GÜLER

Descartó los regresos de Mendy y Camavinga, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones: “Volverán la semana que viene. Es una buena noticia para nosotros”. Además, y preguntado por el meta que jugará ante el Mallorca, dijo: “El portero titular será Lunin; Kepa ha tenido una gripe, no ha entrenado en los últimos días y por tanto juega Lunin”.

Por último, habló sobre el estado de Arda Güler, que podría debutar después de seis meses de lesiones: “Lo importante para él es que esté bien. Poco a poco está recuperando su mejor nivel. Tenemos que pensar todos en no tener prisa con él porque es muy joven. Tendrá todo el tiempo del mundo para jugar con nosotros. Si puedo darle minutos ante el Mallorca y que debute, tendrá minutos. Si no, será en otro partido”.