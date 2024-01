La rueda de prensa de Ancelotti, en directo

El mercado de fichajes de verano

Carlo Ancelotti: "Jugadores como Kroos, Modric o Nacho decidirán qué hacer. El futuro ya está delineado, no hay muchas cosas más que hacer. No estamos pensando en qué haremos en verano de 2024. No tendremos que hacer muchas cosas porque el equipo va en buena dirección con jugadores muy interesantes".