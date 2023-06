Carlo Ancelotti: “Lo haré mejor la próxima temporada”

“Ha sido una campaña larga y complicada, en la que hemos trabajado mucho; me pongo una nota positiva” “Benzema tiene un año más de contrato, algunos se irán pero tendremos una plantilla distinta y competitiva como siempre”

Carlo Ancelotti dice que “Benzema tiene un año de contrato” y que no tiene dudas sobre su continuidad en un final de temporada en el que “algunos jugadores se irán” lo que no impedirá que el Madrid vuelva a tener “una plantilla distinta pero competitiva”. Sobre su trabajo, afirma que igual no ha sabido motivar mejor a los jugadores en un “año difícil”, pero que se da una “nota positiva” y que está seguro de que lo hará “mejor” el próximo año. Anunció que salvo Mariano tiene disponible a toda la plantilla y que ante el Athletic quieren despedirse de la mejor manera”

“Benzema tiene un año de contrato, no tenemos dudas sobre él”, aseguraba Ancelotti sobre la continuidad del francés: “Claro que quiero que siga. Aquí hay jugadores que tienen contrato, lo que no evitará que tengamos una plantilla distinta que será competitiva que me hará mucha ilusión dirigir”. Afirmó que tener tantos jugadores pendientes de su futuro “no ha afectado a su rendimiento para nada, todos han cumplido y han dado la cara”.

SIGUE VIVIENDO UNA LUNA DE MIEL EN EL MADRID

Asegura que sigue viviendo “una luna de miel en el Real Madrid” como cuando llegó: “No he tenido ningún problema con el club, todo lo contrario, seguimos adelante. Estoy muy contento de seguir e intentar hacer lo mejor la próxima temporada”. Preguntado por la nota que se ponía en este final de curso, decía, tras un silencio, que: “Ha sido una temporada larga y complicada. Hemos trabajado mucho. No siempre he sido capaz transmitir una motivación alta en algunos momentos, pero es complicado. Lo he dado todo y me pongo una nota positiva, pero lo voy a hacer mejor el próximo año”.

Reconoció que ha sido “injusto” con ciertos jugadores: “Algunos han tenido poco protagonismo y no están contentos. He intentado hacerlo lo mejor posible y tenerlos motivados, pero en nuestro trabajo es imposible tenerlos contentos a todos y tienes que aguantar ese descontento que entiendo perfectamente. Con algunos he hablado muy poco y lo siento de verdad”.

NOMBRES PROPIOS

Insistió que pese a la salida de algunos jugadores tendrá “una plantilla muy, muy competitiva, como la del año pasado, la de este y la del próximo. Hay contratos que se acaban y será una plantilla distinta pero será competitiva pase lo que pase”. No quiso hablar de Kane. Se frotó la cara antes de contestar acompañado de una sonrisa y un “os interesa mucho”, pero se contuvo y solo dijo que “es un gran jugador, pero tengo que respetarlo a él y al club al que pertenece”.

De Ceballos y Nacho repitió que “el futuro está en sus manos”, aunque espera que continúen: “Saben muy bien lo que pensamos de ellos”. Tampoco quiso adelantar tiempos con Brahim del que dijo que no puede hablar “de momento”. Y sobre su frase de que las leyendas del Real Madrid deben retirarse en el Real Madrid, matizó que “es lo que piensa la afición y el club, aunque ellos quieran jugar más”. Por último, espera “asegurar la segunda plaza ante el Athletic, aunque ese no era el objetivo”: “Queremos despedirnos de la mejor manera de la afición”.