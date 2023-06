Ancelotti: "Habrá una plantilla diferente, pero igual de competitiva"

El técnico blanco confirmó que seguirá la próxima temporada y se muestra ilusionado con el proyecto que está por venir "Me pongo una nota positiva, pero el próximo año lo voy a hacer mejor", sentenció Carletto

El Real Madrid se mide al Athletic en el último partido de la temporada, pero Ancelotti sabía que en la rueda de prensa previa al duelo no se iba a hablar demasiado del presente más inmediato. Tocaba hablar de futuro y el técnico italiano tampoco dio demasiadas pistas más allá de que para la próxima temporada habrá cambios, pero seguirá siendo "una plantilla ilusionante y competitiva".

"Creo que vamos a tener una plantilla distinta. Hay jugadores que se le acaban contrato, pero será un plantilla competitiva y que me hace mucha ilusión", indicó Ancelotti sobre los cambios que habrá en la plantilla del próximo año. Ceballos, Asensio, Nacho, Modric, Kroos... Todos ellos acaban contrato y tienen su futuro en el aire, pero Carletto no desveló ningún movimiento y se limitó a asegurar que "ellos saben lo que pensamos de ellos. Creo que tienen todo muy claro. Están esperando el final de temporada para decidir qué quieren hacer. Todo está en su mano".

Sobre la nota que se pone él de la campaña y su relación con el Real Madrid, el preparador italiano confirmó que seguirá siendo el entrenador del equipo blanco la próxima temporada y que su luna de miel con el club "sigue su curso".

"La luna de miel sigue, no he tenido ningún problema con el Madrid. Ha mejorado la relación con el tiempo. Estoy muy contento de seguir y de intentar hacerlo mejor la próxima temporada. ¿Mi nota de la temporada? "Difícil ponerse nota a uno mismo. Lo que sí puedo decir es que ha sido una temporada muy larga. Hemos trabajado mucho. He dado todo lo que podía dar. Me pongo una nota positiva, pero el próximo año lo voy a hacer mejor", precisó Carletto.

Carlo Ancelotti habló sobre el futuro de Benzema en rueda de prensa | Twitter

Kane, Brahim y, sobre todo, Benzema, han sido otros tres nombres que han aparecido sobre la mesa de Ancelotti en la rueda de prensa. Sobre el primero no quiso hablar "por respeto", sobre el segundo no tenía mucho que decir "de momento" y sobre el tercero indicó que "tiene un año más de contrato, para nosotros no hay dudas" y espera seguir contando con él. Para Ancelotti sigue siendo importante.

Ancelotti, por último, insistió que tiene a todos sus jugadores disponibles y, por lo tanto, Vinicius podría jugar el último partido de la temporada tras ausentarse ante el Rayo Vallecano y el Sevilla por unas molestias en su rodilla. El Madrid quiere acabar segundo la Liga. Es lo único que tiene en juego ante el Athletic.