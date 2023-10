Brahim se puede perder 12 partidos con el Madrid

El futbolista blanco estaría todo el mes de enero KO en caso de aceptar jugar para Marruecos la Copa África El combinado entrenado por Walid Regragui se concentrará a partir del 1 de enero de 2024

Todavía está todo en el aire, pero es posible que Brahim Díaz sea convocado por Walid Regragui para disputar la Copa África en Costa de Marfil. El atacante blanco, que solo ha disputado un partido con La Roja (tiene que jugar cuatro para no ser seleccionable por otro país), estaría sopesando jugar para Marruecos. Tiene la doble nacionalidad y puede escoger para quien jugar.

La competición se disputa del 13 de enero al 11 de febrero de 2024, por lo que en caso de ser citado se perdería más de un mes de competición con su actual club, el Real Madrid. Cabe destacar que las selecciones pueden convocar a los jugadores a partir del 1 de enero.

FAVORITOS PARA LLEGAR A RONDAS FINALES

Los 'Leones del Atlas' son uno de los grandes favoritos al título, por lo que se espera que se mantengan hasta las rondes finales en el país marfileño.

Eso sí, según comenta 'OK Diario', a priori Brahim no accederá a jugar para Marruecos y, por consiguiente, no dejaría a Carlo Ancelotti sin su participación durante ese primer mes y medio de 2024.