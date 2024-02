El Brahim más efectivo reclama un sitio en el once de Ancelotti

Brahim Díaz dejó una jugada de dibujos animados en Leipzig que valió el triunfo de su equipo, en un partido en el que el Real Madrid sufrió mucho más de lo previsto. El malagueño se inventó un eslalon salvando a tres rivales para colocar el balón en la escuadra de Gulacsi y poner en ventaja a los suyos en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Junto a Lunin, otro que empezó siendo suplente, dieron el triunfo al Madrid en Leipzig, que mereció más, pero que claudicó ante el acierto de ambos ‘suplentes’.

UN GOL ESPECTACULAR

El gol del malagueño confirma que se ha integrado en el equipo y que cada vez que Ancelotti lo pone de titular lo aprovecha para destacar. Fue su octavo gol con los blancos esta temporada, cinco de ellos importantes. En cuatro ocasiones encarriló los partidos ante Las Palmas (2-0), Braga (3-0), Granada (2-0) y Leipzig (1-0) y el otro sirvió para empatar en el Bernabéu ante el At. Madrid (1-1).

Ancelotti ha elegido a Brahim para ser el relevo de Bellingham, pero se descubre ante la aportación de un jugador con el que al principio contó muy poco: “A la vuelta de Milán le he visto más potente, más fuerte, con más carácter y personalidad. Empezó sin jugar muchos minutos, pero siempre ha aportado. Tiene mucha confianza en lo que hace. Su gol es espectacular. Cuando ha empezado el regate, le he gritado que no pierda el balón. Y no lo perdió…”.

SE ABRE EL DEBATE

Con la baja de Bellingham, el italiano pone al malagueño “para no cambiar el sistema”, pero donde hace más daño es cuando se perfila por la banda derecha para entrar como un cuchillo en diagonal al área rival. “Le pongo más por dentro, aunque ha marcado desde la derecha”, apunta Ancelotti, que empieza a notar la presión externa para que valore la posibilidad de ponerlo de titular ante la endeblez que está mostrando Rodrygo.

Joselu y Brahim son suplentes para el italiano, pero ambos están sacando las castañas del fuego del equipo en muchos partidos. Solo Bellingham es más efectivo que ellos, compiten directamente con Vinicius, que está levantando el vuelo tras superar un par de lesiones, y superando con claridad a Rodrygo, el peor en estadísticas goleadoras generales. Brahim necesita 4,12 disparos para ver puerta, por debajo de los 3,75 de Bellingham, pero mejor que los 5,91 de Vinicius, los 6,46 de Joselu o los 7,38 de Rodrygo.

TRANSFORMACIÓN FÍSICA

Brahim aporta más control de balón, pierde pocos controles pese a su menuda figura con esa transformación física que le convierte en un jugador duro y resistente. Siempre combativo, hábil en el regate y demostrando efectividad pese a que lo suyo, como lo de Bellingham, no sea finalizar el juego ofensivo, pero aparecen desde atrás para culminar los ataques cuando juegan con los dos brasileños. Marca un gol cada 147 minutos, por detrás de Joselu (cada 105’), Bellingham (123’), igualado con Vinicius (146’) y mejor que Rodrygo (196’).

Brahim es duda para el encuentro del domingo en Vallecas. “Creo que ha tenido un golpe, en el tobillo y en el gemelo. Lo valorarán mañana (por hoy)”, decía Ancelotti tras el partido. “Ahora mismo no sé qué tengo. He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Mañana (hoy) haremos pruebas y no será nada”, explicaba el jugador. La baja de Bellingham le abre la puerta a la titularidad ante el Rayo, oportunidad que se perdería si las pruebas médicas descubren una lesión.