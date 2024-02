Brahim: "Jude es un grande, pero hemos demostado que somos un gran equipo"

Brahim fue el gran protagonista de la victoria del Real Madrid ante el Leipzig (0-1). El malagueño hizo olvidar la ausencia de Jude Bellingham y resolvió el encuentro con un golazo de crack que le valió ser elegido futbolista más valioso del encuentro.

El delantero no pudo acabar el encuentro, ya que a falta de ocho minutos para la conclusión sintió un pinchazo en el gemelo de la pierna derecha que le obligó a dejar el terreno de juego y acabar con hielo en la zona.

En un principio, la cosa parecía seria, ya que Brahim tuvo que frenar en seco su carrera, pero el propio futbolista se encargó de apagar las alarmas ante las cámaras de 'Movistar+': "He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Cuando lleguemos a Madrid haremos pruebas y no será nada".

Telefónica

Brahim valoró "el gran trabajo del equipo, a pesar de las bajas como la de Jude. Hemos demostrado que somos un gran equipo". Con todo, el malagueño elogió la figura de Bellingham: "Desde el primer momento hemos congeniado muy bien. Jude es un grande, un crack de Europa, pero es que además es una gran persona".

El delantero está aprovechando las ocasiones que le está brindando Carlo Ancelotti y algunos ya le sitúan con opciones de estar en la Eurocopa con España: "Tengo que seguir demotrando en el campo el valor que tengo. Los compañeros me lo hacen todo muy fácil".

Sobre la victoria en este primer asalto ante el Leipzig, Brahim consideró que no deberían haber permitido que el partido fuera tan de ida y vuelta: "Tuvimos oportunidades, pero ellos también. Podíamos haber dominado un poco más, porque no nos beneficiaba la ida y vuelta".