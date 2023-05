Bellingham, el otro partido entre el Real Madrid y el Manchester City

Los dos equipos mantienen un pulso por llevarse a la joven joya británica en una pelea sin cuartel en el que por dinero ganan los de Guardiola Los entornos de ambos equipos filtran informaciones interesadas a favor de sus clubes para convencer al jugador y al Borussia Dortmund

El fichaje de Jude Bellingham es el otro partido que están jugando desde hace meses el Real Madrid y el Manchester City, con el Liverpool al rebote por si fallan los dos favoritos. Los dos equipos lo quieren para reforzar sus respectivos centros de campo, obligados a renovarlos para mantener su potencial deportivo y seguir siendo aspirantes a todo. El equipo blanco es más comedido económicamente, pero más orgulloso al poner por delante su historia para convencerlo; mientras que el City no tiene problemas de dinero, le salen los petrodólares por las orejas, y deja en manos de Guardiola la tarea de convencerlo para que asuma el liderazgo del equipo y fiche por ellos.

Ambos clubes mantienen contactos con el entorno del futbolista desde hace tiempo y no se privan de airear la empatía que reciben para asegurar que ellos son los elegidos. Se han escrito varios capítulos en los que los medios afines de cada equipo han asegurado que Bellingham había elegido fichar por ellos, pero la realidad es que el jugador no ha abierto la boca. Es más, no ha hablado de ninguno de los dos equipos salvo decir que su futuro está por escribir. Los blancos pueden llevar cierta ventaja, sobre todo porque Bellingham ya rechazó al City en 2020 y prefirió irse del Birmingham a la Bundesliga, un dato que escuece en los citizen.

GARANTÍAS DE ÉXITO

“El Manchester City ve los informes de la prensa española como tácticas antes del choque en la UEFA Champions League”, aseguras desde 'The Athletic'. Da a entender que con ello quieren ‘calentar’ el enfrentamiento utilizando al jugador de coartada. O también airean que los blancos van a por Moussa Diaby como posible relevo de Bellingham en caso de que acabe en el City. Cada cual tira hacia su esquina, la madrileña aseguraba hace unos días que “Bellingham, salvo contratiempo en el cierre de las negociaciones, jugará en el Real Madrid y firmará hasta 2029… perdiendo mucho dinero” como afirma José Félix Díaz en Marca. Si el río suena….

Mañana se ven las caras sobre el quinto césped plantado esta temporada en el Bernabéu y lo harán sin Bellingham. La eliminatoria es una final anticipada y un reto encubierto para demostrar a Bellingham que sus equipos le ofrecen las mejores garantías de éxito. Es el otro partido que están jugando los dos transatlánticos por un jugador de solo 19 años que obligará al que lo fiche a romper la hucha y pagar al Borussia unos 150 millones de euros, además del salario aun futbolista que en unos años desbordará cualquier previsión si cumple la proyección que apunta.