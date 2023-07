Bale destapa los enfados de Cristiano: "Si no marcaba y habíamos ganado..."

El galés sacó a la luz los malos comportamientos del portugués durante su etapa en el Real Madrid "Si no marcaba y habíamos ganado 5-0, cogía y lanzaba las botas", aseguró el jugador galés

No todo es oro lo que reluce. Pese a que Bale y Cristiano siempre mantuvieron una relación cordial durante su etapa como futbolistas, al galés no se le han caído los anillos, una vez retirado, para hablar sobre los malos comportamientos del portugués dentro del vestuario.

"Siempre tuvimos una buena relación, aunque tenía sus momentos. Por ejemplo, si ganábamos un partido 5-0 y él no habia marcado, entraba al vestuario y lanzaba las botas como si estuviera enfadado. Es como si ganas la Ryder Cup y te enfadas porque no has hecho un punto", expresó Bale, siempre comparando con el mundo del golf.

La entrevista se realizó en el canal de Youtube de Martin Borgmeier, durante el torneo de golf BMW International Open Pro-Am. Cabe recordar que el mundo del golf sí es la gran pasión de Bale, inmortalizado en la recordada bandera: "Wales-Golf-Madrid, in that order".

Pese a las críticas, ya conocidas por su egocentrismo, Bale también reconoció que siempre que Cristiano ganó un Balón de Oro entró al vestuario para dar las gracias al equipo por haberle permitido lograr este logro.