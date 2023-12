La Audiencia de Las Palmas avala la apertura de la investigación del vídeo sexual de los canteranos del Real Madrid

La Audiencia de Las Palmas ha rechazado el recurso de uno de los cuatro canteranos del Real Madrid que está siendo investigado por la difusión no autorizada de un vídeo de contenido sexual entre tres de sus compañeros con dos chicas, una de ellas menor de edad.

El investigado que presentó el recurso es el único que no mantuvo relaciones sexuales con las chicas, pero semanas después pidió el vídeo y se lo enseñó a la pareja de una de ellas. Ya son cuatro los jueces que aprecian indicios de delito contra los futbolistas: el magistrado instructor y los tres jueces de la Audiencia.

El Tribunal asegura que no estamos ante "meras conjeturas o sospechas" como afirma el recurso. La causa no nace de la denuncia de un particular, sino del trabajo de investigación de la policía que eleva un atestado con indicios de delito. "No puede sostenerse que se haya abierto una investigación inmotivada, meramente prospectiva y basada en meras conjeturas”, argumenta la sala en su escrito.

Fue el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) el que se hizo cargo del caso y abrió diligencias una vez que la Guardia Civil entregó el atestado con sus indagaciones, que llevaron a la detención en septiembre de tres jugadores del Castilla y el Real Madrid C en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y a la imputación de un cuarto, en todos los casos por un delito de revelación de secretos.

Todo nace con la denuncia de la madre de una chica de 16 años al descubrir que se había difundido por WhatsApp un vídeo de su hija manteniendo relaciones sexuales. La chica desconocía que la habían grabado y mucho menos que las imágenes habían sido difundidas. Sin embargo, la relación fue consentida, lo que descarta la agresión sexual.