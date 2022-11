Aston Villa, Newcastle y Juventus, opciones para Hazard

Tiene contrato hasta 2024 pero está dispuesto a irse si el Madrid se lo pide y aparece un club dispuesto a asumir su salario de 30 M€ brutos Pese a sus 31 años y la caída de su caché, de los 150 en 2019 a los 7,5 actuales, sigue siendo un jugador diferencial, pero sin oportunidades

Eden Hazard no renuncia a nada. Sigue confiando en su fútbol, aunque Ancelotti no lo haga. Su situación en el Real Madrid es límite, está dispuesto a irse en verano si el club se lo pide. Pese a sus 31 años y la caída de su caché, de los 150 en 2019 a los 7,5 actuales, sigue siendo un jugador diferencial, pero sin oportunidades ni continuidad. Tiene contrato hasta 2024 pero si aparece un club dispuesto a asumir su salario de 30 M€ brutos aceptará marcharse si el Madrid le deja ir dándole la carta de libertad y ahorrarse, así, el salario más alto de su plantilla.

Tres equipos, entre otros, podrían salir al rescate del belga el próximo verano, dos de la Premier, donde dejó un excelente recuerdo en su brillante etapa en el Chelsea, y otro italiano. El Aston Villa, de Julen Lopetegui, y el Newcastle, otro de los nuevos ricos de la Premier tras ser adquirido por un fondo saudí, podrían lanzarse a por él. También la Juventus, un club recurrente para las estrellas blancas como lo fue Cristiano Ronaldo. El belga no está dispuesto todavía a tirar la toalla y si Ancelotti no quiere que se rehabilite, lo intentará donde le den la oportunidad de hacerlo.

NI EDEN SABE POR QUÉ ANCELOTTI NO LO PONE

Ancelotti tiene que saber o ver algo que a los demás se les escapa para tenerlo apartado de la competición. No cuela eso de que le da menos minutos de los que merece, latiguillo recurrente de Carletto para justificar por qué no pone a jugadores como Hazard. Pero ni el belga conoce los motivos según confiesa desde la concentración con su selección preparando el Mundial: "¿Por qué juego tan poco con Ancelotti? Me dijo que tendría oportunidades, pero está ocurriendo poco”. Una situación extraña y más con Benzema lesionado y el plan del italiano de poner al belga en su lugar.

La ‘confianza’ de Ancelotti en Hazard duró 120 minutos exactamente una vez que Benzema se lesionó. Los 60 minutos que jugó reemplazándole contra el Celtic y los 60 primeros del siguiente encuentro ante el Mallorca. A partir de ahí, cinco partidos en el banquillo, con 57 minutos ante el Shakhtar, otros tres sin jugar, 14’ en la derrota ante el Leipzig, y vuelta al ostracismo en los últimos cuatro. En total Ancelotti ha concedido al jugador más caro de la historia del Real Madrid 71’ minutos de los últimos 1.260. Algo tiene que estar pasando para que el italiano lo borre del equipo de esta manera, porque a Hazard no se le ha podido olvidar jugar al fútbol por muchas lesiones que haya sufrido.