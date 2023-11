Aprobada por aclamación la 'Ciudad Real Madrid Florentino Pérez'

Los socios del club blanco reconocen la figura del presidente "para que figure siempre en la casa del madridismo" "Es un honor, pero lo quiero administrar con discreción", ha manifestado Florentino en la Asamblea

Los socios compromisarios del Real Madrid aprobaron por aclamación, ovacionando en pie al presidente en la Asamblea General del club, el nombre de Ciudad Real Madrid Florentino Pérez a la ciudad deportiva de Valdebebas.

"Desde que llegué en el 2000 no he pretendido otra cosa que seguir el camino de grandes figuras que han formado la gran historia del Real Madrid, los pasos de Santiago Bernabéu. Nunca he pretendido este tipo de reconocimientos pero parece ser que los estatutos contemplan la posibilidad de que los compromisarios pongan este punto en el orden del día", aseguró Florentino Pérez.

La Ciudad Deportiva pasa a denominarse Ciudad Real Madrid Florentino Pérez.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 11 de noviembre de 2023

"Solo me queda expresar mi profundo agradecimiento. Es un honor, pero lo quiero administrar con discreción porque no estoy preparado psicológicamente para ver mi nombre en la puerta de la ciudad deportiva", añadió.

"Reconocimiento del madridismo"

Recordó Florentino Pérez la antigua ciudad deportiva del Real Madrid y el gran paso adelante dado con las nuevas instalaciones. "Hicimos la nueva ciudad deportiva con gran ilusión. Cuando llegué había una en La Castellana que no reunía las condiciones que necesitaba un club como el Real Madrid. El 12 mayo de 2004 se puso la primera piedra en una imagen que no olvidaremos nunca con Alfredo di Stéfano y un niño que tenía 12 años que hoy tiene cinco Copas de Europa como Dani Carvajal", recordó.

José Manuel de Carlos, socio número 6, hijo del expresidente del Real Madrid Luis de Carlos, expuso la iniciativa de los socios: "Es un reconocimiento sincero de todo el madridismo, una propuesta para que el nombre de Florentino Pérez figure para siempre en la casa del madridismo. Es nuestra voluntad, reconocer la labor del gran presidente del Siglo XXI".