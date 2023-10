Ancelotti valora poner a Modric y Rodrygo ante el Nápoles

El croata lleva dos partidos sin jugar ni un minuto, y el brasileño fue suplente en Montilivi; Kroos y Joselu podrían ser los sacrificados Nacho volverá a ser el relevo del lesionado Alaba y Camavinga podría repetir en la banda izquierda por delante de Fran García y Mendy

Carlo Ancelotti ha dejado en Madrid a David Alaba para el compromiso de mañana ante en Nápoles, el más comprometido que tendrán los blancos en la fase de grupos de la Champions League. El central austriaco sigue recuperándose de una lesión muscular sufrida en el partido de Liga ante Las Palmas, lo que impidió que jugara el sábado contra el Girona en Montilivi. El técnico italiano ha repetido la misma convocatoria que ante el equipo gerundense en el que ha incluido a Carrillo, central del Castilla, para cubrir la baja de Alaba.

El Madrid hizo un buen partido en Montilivi con una alineación llamativa. Sorprendió ver a Camavinga de lateral izquierdo y a Joselu en el once en lugar de Rodrygo. Además, volvió a dejar a Modric en el banquillo por segundo partido consecutivo, algo previsible, pero no que sacara después a Ceballos antes que al croata. Tanto Modric como Rodrygo no atraviesan su mejor momento y Ancelotti por fin se agarró a un patrón apenas utilizado la temporada pasada, en la que repetía con jugadores de su confianza aunque no rindiesen como en ellos es habitual.

EL MISMO BLOQUE DE MONTILIVI

Ante el Nápoles, mantendrá el mismo bloque, aunque podría tocar algo el once inicial para dar entrada a Modric y Rodrygo sacrificando a Kroos y Joselu. Tampoco se descarta que recupere a Mendy o Fran García en la banda izquierda en lugar de repetir con Camavinga. El resto del once volverá a ser el mismo, salvo que alguno de los que fue titular ante el Girona no esté en condiciones de jugar. Kepa, Carvajal, Rudiger y Nacho son fijos en defensa. Tchouameni, Valverde y Bellingham estarán en el centro del campo y Vinicius, arriba. Los otros tres puestos pueden bailar.

Lo normal sería que Ancelotti no tocara lo que funcionó ante el equipo de Michel, en un partido en el que se jugaban el liderato de LaLiga. Que repitiera con Camavinga, Kroos y Joselu después de que los tres rindieran a gran altura, pero el italiano está rotando más que la temporada pasada dando descansos incluso a jugadores que cumplen. Eso sí, mantiene ese lado oscuro hacia otros como con Brahim, al que le niega el reconocimiento pese a que el malagueño lo borda cada vez que le da la oportunidad de jugar.