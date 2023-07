Ancelotti: "Es un test muy exigente, porque el Barça es un rival muy fuerte"

El técnico italiano confirmó la baja de Arda Güler a pesar de que ya entrena con el grupo Valverde y Mendy son duda por una sobrecarga y Cortois ya se ejercitó con normalidad

Carlo Ancelotti ha analizado el clásico de este sábado ante el Barça (23.00 horas), el tercero que ambos equipos dirimirán en Estados Unidos a lo largo de toda su historia. Para el conjunto madridista será el tercer ensayo de esta temporada, después de sus victorias ante el Milan (3-2) y el Manchester United (2-0). Los blaugrana, por su parte, sólo han dirimido un partido, contra el Arsenal (5-3), después de que el duelo previsto ante la Juventus tuviera que suspenderse a causa de una gastroenteritis vírica que afectó a buena parte de la plantilla.

El pasado verano, Barça y Real Madrid ya se vieron las caras en Estados Unidos, también con Ancelotti y Xavi al frente de ambos equipos. La victoria hace un año fue para los blaugrana, gracias a un solitario gol de Raphinha.

Éste es el análisis de Ancelotti para el duelo contra el Barça:

¿Que Real Madrid le gusgaría ver?

En los dos partidos anteriores hemos hecho cosas buenas, pero trabajamos para mejorar. Todos los partidos son una oportunidad para poner a punto la máquina.

Polémica Xavi-Arteta

Intentaremos jugar lo mejor posible teniendo en cuenta que es pretemporada. El Barça es un rival muy fuerte, con mccha calidad, pero el resultado no es importante, lo importante es seguir progresando en un test muy exigente.

¿A quién se parece Bellingham?

Cada u,no tiene sus características, el media punto de hace 20 años era distinto al de ahora. Ahora no solo tiene técnica, sino fuerza para llegar al área. Es un mediapunta muy completo y se está adaptando muy bien, porque los compañeros lo están ayudnado mucho.

¿Podría darse una final de Champions en Estados Unidos?

Estamos en un ambiente fantástico. El soccer tiene muchos rivales deportivos como la NFL o la MSL. Pero los aficionados nos demuestran su apoyo en todo momento. Los aficionados de fuera de España pueden disfrutar del equipo. Puede que algún día se juegue una final de Champions, porque los estadios son fantásticos.

¿Plantilla completa?

Sí. Los nuevos pueden aportar y el resto lo están haciendo muy biien. El equipo tiene muchas armas arriba para marcar goles.

¿Qué le parece el AT&T?

El estadio es fantástico. Con el calor que hace fuera nos viene bien jugar a la temperatura que da el estadio. Además, el césped está bién, no hay botes raros. Si no jugamos bien no será por el césped.

¿Tiene bajas el equipo?

Solo Arda Güler. Hoy va a entrenar un poco más. Tiene buenas sensaciones, pero no está disponible. El resto van a jugar.

¿Posición de Camavinga?

Puede que juegue de interior, aunque puede jugar en todas las posiciones del centro del campo y de lateral. Quería ver a Tchouaméni como pivote y ha hecho dos partidos muy buenos en esa posición.

¿Posición de Bellingham?

Puede jugar de interior en el 4-3-3 y tendremos partidos que vamos a jugar así, con Joselu de delantero centro.

Messi mejorará la MLS" Ancelotti

¿Es positivo que Arabia puje por los jugadores?

El fútbol se está globalizando. Han invertido mucho dinero y su Liga va a mejorar, como la MLS mejorará con Messi. Todo se puede igualar.

¿Buscará el Madrid más posesión con Bellingham?

Con los dos delanteros más por dentro que por fuera, jugaremos con un interior más centrado. Tenemos que atacar directo, pero el rombo en el centro del campo es para intentar un juego un poco más filtrado.

¿Cómo visualiza al Madrid sin Benzema?

Tenemos un muy buen recuerdo de él por lo que ha hecho en el Real Madrid. Es historia del club. Nos dio otra Champions con sus goles, pero el Madrid sigue. Lo ha hecho sin Cristiano, sin Bale y sin Casemiro y seguirá sin Benzema. Es por eso que el MAddrid es tan admirado en el mundo.