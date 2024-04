Ancelotti se pronuncia sobre el 'bajón' de Bellingham

Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa en la previa del partido de Liga contra el Mallorca. El técnico blanco trató, entre varios temas, un nombre propio: Jude Bellingham.

"Lo único es que ha bajado su ritmo goleador, pero es que estaba siendo una sorpresa. Está haciendo su trabajo, que es más de volante. Pero futbolístciamente está muy bien, no le falta nada, solo los goles, que antes o después volverán", dijo el técnico del Real Madrid.

Preguntado sobre un posible 'bajón' general de las estrellas de Europa, como Mbappé o Haaland más allá del inglés, el italiano fue claro: "Calma, calma. Puede ser que en la ida no hayan dado sus mejores versiones, pero vienen otros partidos... y cuidado. Cuidado con los tres que has dicho".

El regreso de Militao

Este viernes se cumplen ocho meses de la lesión de Militao, son 244 días sin ser titular. Ancelotti no quiso dar pistas sobre el once -tampoco sobre la situación de Rodrygo, que no se ejercitó por un golpe, solo que "están todos disponibles y mañana pondré al mejor equipo, él también está disponible".

Y añadió, preguntado por si sería "un poco precipitado ponerlo de golpe contra Muriqi o Larin, que "es un pensamiento que tenemos en la cabeza, pero si yo veo bien a un jugador, no pienso en los minutos o el tiempo que lleva fuera. Yo puse en una final de la Champions a alguien que salía de lesión y lo hice porque lo veía bien. La cuestión es si está disponible".

Ancelotti espera a un Mallorca "que estará bien, tienen la urgencia de la permanencia". Un partido "difícil, competido, luchado, ante un rival con una actitud colectiva extraordinaria. Será intenso, intentaremos igualar lo que el rival hace muy bien, que es el compromiso".